Square-Enix dévoile la line-up du TGS 2020

Square-Enix a annoncé son calendrier pour TGS Online 2020.

Babylon’s Fall (PS4, PC)

Balan Wonderworld (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend (Switch)

Dragon Quest X Online (PS4, Switch, PC, Wii U, 3DS)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age S – Definitive Edition (PS4, Xbox One, PC)

Dragon Quest: The Adventure of Dai Game Project (Arcade, iOS, Android)

Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca’s Marvelous Mysterious Key (iOS, Android)

Dragon Quest Rivals Ace (Switch, PC, iOS, Android)

Dragon Quest Tact (iOS, Android)

Dragon Quest Walk (iOS, Android)

Final Fantasy XIV (PS4, PC, Mac)

Final Fantasy: Brave Exvius (iOS, Android, PC)

Final Fantasy Trading Card Game

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4, Xbox One, Switch)

Manga UP!

Marvel’s Avengers (PS4, Xbox One, PC)

Romancing SaGa Re: Universe (iOS, Android)

Square Enix Music

Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi (iOS, Android)

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android)