23 nouveaux jeux annoncés ou daté sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Mary Skelter Finale qui connaît un second retard. Alors que la sortie était prévue pour le 8 octobre au Japon, le jeu sera lancée le 5 novembre. Avant cela, le jeu était initialement prévu pour le 27 août sur Switch. Compile Heart n’a pas fourni beaucoup d’explications sur ce retard, mais les fans n’auront qu’à attendre un mois de plus pour la sortie de Mary Skelter Finale.

Curve Digital annonce la date de sortie du jeu Space Crew: 15 octobre 2020.

Journal de bord du capitaine, année stellaire 2159. Notre mission : défendre la Terre et l’humanité, éliminer la menace extraterrestre et au mépris du danger, diriger un vaisseau vers l’inconnu ! Space Crew est la suite du jeu de simulation de survie stratégique encensé par la critique, Bomber Crew. Votre équipage a besoin de vous ! Engagez-vous et voyagez vers l’inconnu ! La Force de Défense Unie vous permettra de traverser la Galaxie alors que vous vous efforcez de sauver la Terre. Votre mission est d’empêcher l’humanité de se faire exterminer par l’étrange menace extraterrestre du nom de phasmides. La FDU est prête à se battre, et vous ? Engagez-vous dès aujourd’hui dans Space Crew !

Monster Girls and the Mysterious Adventure est annoncé sur Nintendo Switch et sortira le 17 septembre.

Scarlet Republics est un autre succès de Kickstarter. Le RPG tactique au tour par tour a dépassé son objectif de financement de 10 000 euros en seulement dix heures. Dans le même temps, une version Switch a également été annoncée. Toutes les versions sortiront en 2022.

Critical Zone sortira en fin d’année sur Nintendo Switch.

Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure sortira le 23 septembre sur Nintendo Switch.

Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure Twin Breaker est un jeu de casse-briques dans la lignée des jeux d’arcade des années 1980 tels que Arkanoid et Breakout, mais avec une intrigue, des personnages et du sens ! Début des années 2300, la Terre se remet toujours de décennies de guerre mondiale qui ont eu raison de la planète, exception faite des Etats-Unis qui ont utilisé leur puissance et leur prestige pour rejoindre les étoiles plutôt que se battre. Mais alors que les vaisseaux de la NASA ont disparu dans l’espace interstellaire, seuls deux pilotes sont en mesure de savoir pourquoi. Avec 40 niveaux, quatre combats de boss, New Game+, de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, une histoire riche, des objets à récupérer, une superbe bande-son et un système de succès amusant, Twin Breaker est une ode au passé et au futur. L’histoire de Twin Breaker a été écrite par le célèbre auteur de podcasts Colin Moriarty.

Atom RPG sortira ce jeudi 4 septembre sur la console hybride de Nintendo pour $15.99.

ATOM RPG est un RPG indépendant au tour-par-tour post-apocalyptique inspiré des classiques des CRPGs comme Fallout 1 et 2, Wasteland, Baldur’s Gate et bien d’autres. En 1986, l’Union Soviétique et le Bloc de l’Ouest ont été détruits par des explosions nucléaires mutuelles. Vous êtes l’un des survivants de l’Holocauste nucléaire. Votre mission : explorer le monde sauvage et merveilleux des Terres Désolées, et mettez à jour une conspiration visant à détruire toute vie restante sur Terre.

Circuit Dude sortira sur Nintendo Switch le 7 septembre prochain pour 5$.

Vaporum: Lockdown, préquel de Vaporum déjà disponible sur Nintendo Switch, sortira sur la console hybride avant la fin de l’année.

Big Battle: Defend the Wall est annoncé sur Nintendo Switch, aussi en fin d’année.

Grisaia: Phantom Trigger Vol. 4 sortira le 17 septembre sur l’eShop.

CareuX a annoncé la sortie du jeu BREAK DOT sur l’eShop de la Nintendo Switch le 3 septembre, au prix de 500¥, au Japon. BREAK DOT propose trois modes (Arcade, Créer et En ligne). Les langues prises en charge sont le japonais, l’anglais et le chinois (simplifié et traditionnel). Le jeu a reçu la note A du CERO et convient donc à tous les âges.

Rebel Galaxy Outlaw sortira le 22 septembre 2020.

Pas d’argent, pas de chance et pas d’échappatoire. Juno Markev a un tueur à traquer, une dette à payer, et tout un tas d’autres problèmes. Rebel Galaxy Outlaw prend place dans un monde ouvrier poisseux rempli de truands, de routards, de flics et de voleurs. Prenez les commandes d’une variété de vaisseaux spatiaux, réglez vos comptes autour d’une partie de billard dans un bar spatial crasseux, écoutez plus de 24 heures de musique et participez à des combats aériens intenses. Dans le Secteur Dodge, c’est difficile de s’en sortir — et encore plus de se venger.

Lucah: Born of a Dream sortira demain, le 3 septembre, pour 11.99€.

Maîtrisez la magie de combat élémentale et explorez des rêveries surréelles dans ce jeu de hack ‘n’ slash chic où Lucah doit se battre pour reprendre son identité de la prise des Cauchemars monstrueux qui y habitent. Lucah : Born of a Dream mélange des composants de survival-horror, jeu de rôles, et fiction interactive afin de présenter une vision primale et débridée d’ire et angoisse.



Deleveled sera disponible sur Nintendo Switch Annoncé pour le 10 septembre 2020.

Vampire’s Fall: Origins soritra lui sur la Nintendo Switch le 17 septembre à un prix de 9.99€.

Great Conqueror: Rome a été annoncé sur Nintendo Switch.

Leif’s Adventure: Netherworld Hero est annoncé pour 2021 sur la console de big N:

Space Robinson sera disponible le 10 septembre 2020 au prix de 10 dollars. Le jeu occupe 75 Mo d’espace.

Roommates sortira ce jeudi 4 septembre sur l’eShop pour 19.99$/€.