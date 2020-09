Une date pour Dragon Quest X Ver. 5.3 sur Nintendo Switch et Wii U

Square-Enix a annoncé que Dragon Quest X Online sera mis à jour en version 5.3 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Wii U et PC.

La mise à jour de la version 5.3 de Dragon Quest X : Ibara no Miko à Horobi no Kami Online arrivera le 16 septembre, toujours uniquement au Japon, et poursuivra l’histoire de la version 5.2 avec une nouvelle étape ajoutée au Royaume des Démons, le nouveau personnage Narasia, et bien plus encore. Après la cérémonie de couronnement du grand roi démon Madesagora, le royaume des démons a vu la mort de visiteurs mortels, dont la troupe à capuche, et le monde entre maintenant dans une phase critique. Le jeune et mystérieux personnage humain Narasia fait sa première apparition dans Dragon Quest X Online, mais son origine et ses intentions restent un mystère. La courageuse princesse Anlucia revient après avoir subi un entraînement intensif et est prête à rejoindre le héros dans la bataille contre les légions de hordes démoniaques.

Dragon Quest X Online est sorti à l’origine sur la Wii en 2012 et est depuis sorti sur Wii U, PC, Nintendo 3DS, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Dragon Quest Ⅹ : La version 1-5 de All In One Package est disponible à la fois en version physiques bundle (avec code de téléchargement) et en version numérique depuis le début de l’année.