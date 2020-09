Top des ventes de la semaine au Japon: les nouveautés dynamisent le classement

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 24 au 30 août 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki sur Ps4 arrive premier, comme prévu, mais c’est surtout Ring Fit Adventure qui explose, un presque un an après sa sortie, juste grâce à du retour en stock. Le jeu est toujours en quasi rupture partout, c’est à ce demander combien il ferait avec des stocks suffisant. Les sorties de la semaines sont plutôt moyennes (Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition presque à 50k quand même), voir assez tristes (Captain Tsubasa: Rise of New Champions prend un tollé avec moins de 20k sur les deux plateformes, pour Jump Force: Deluxe Edition, c’est déjà moins grave, le jeu étant disponible depuis plus d’un an sur les autres consoles et ne bénéficie pas de bonne critiques). L’ensemble des sorties multi sont à l’avantages de la Nintendo Switch, ce qui semble désormais être une tendance.

01./00. [PS4] The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki # <RPG> (Nihon Falcom) {2020.08.27} (¥7.800) – 83.680 / NEW <60-80%>

02./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 53.594 / 1.420.027 <80-100%> (+75%)

03./00. [NSW] Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition <RPG> (Square Enix) {2020.08.27} (¥4.800) – 48.957 / NEW <60-80%>

04./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 34.401 / 5.628.462 <80-100%> (-20%)

05./00. [PS4] Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition <RPG> (Square Enix) {2020.08.27} (¥4.800) – 30.169 / NEW <60-80%>

06./00. [NSW] Captain Tsubasa: Rise of New Champions <SPT> (Bandai Namco Games) {2020.08.27} (¥7.600) – 16.678 / NEW <40-60%>

07./00. [NSW] Jump Force: Deluxe Edition <FTG> (Bandai Namco Games) {2020.08.27} (¥6.680) – 15.588 / NEW <40-60%>

08./00. [PS4] Captain Tsubasa: Rise of New Champions <SPT> (Bandai Namco Games) {2020.08.27} (¥7.600) – 13.828 / NEW <60-80%>

09./03. [PS4] Ghost of Tsushima <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 13.226 / 375.580 <80-100%> (-22%)

10./04. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 12.520 / 349.010 <80-100%> (-12%)

11./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.136 / 3.131.858 <80-100%> (-12%)

12./06. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 7.310 / 207.757 <80-100%> (-23%)

13./08. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 6.936 / 3.717.997 <80-100%> (-13%)

14./09. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.830 / 3.544.763 <80-100%> (-8%)

15./07. [NSW] Paper Mario: The Origami King <ADV> (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) – 6.432 / 238.391 <80-100%> (-31%)

16./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.105 / 3.809.943 <80-100%> (-16%)

17./11. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.715 / 1.488.159 <80-100%> (-11%)

18./12. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 5.193 / 1.538.146 <80-100%> (-11%)

19./13. [PS4] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥7.980) – 3.765 / 174.299 <80-100%> (-30%)

20./16. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 3.567 / 1.637.054 <80-100%> (+2%)

21./00. [NSW] Kono Subarashii Sekai ni Syukufuku wo! Kibou no Meikyuu to Tsudoishi Boukenshatachi Plus # <ADV> (Entergram) {2020.08.27} (¥6.000) – 3.189 / NEW <40-60%>

22./14. [PS4] Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. MaxiBoost On # <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.07.30} (¥8.200) – 3.091 / 158.714 <80-100%> (-27%)

23./00. [PS4] Stellaris: Console Edition <SLG> (EXNOA) {2020.08.27} (¥5.800) – 3.090 / NEW <40-60%>

24./19. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 3.054 / 285.541 <80-100%> (+0%)

25./17. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version # <SPT> (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) – 2.845 / 483.458 <80-100%> (-17%)

26./18. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> <ACT> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 2.777 / 889.391 <80-100%> (-15%)

27./00. [PS4] Terminator: Resistance <ACT> (Reef Entertainment) {2020.08.27} (¥5.980) – 2.486 / NEW <40-60%>

28./21. [NSW] Super Mario Maker 2 # <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 2.375 / 958.504 <80-100%> (-17%)

29./22. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! <ACT> (Bandai Namco Games) {2018.07.19} (¥6.100) – 2.206 / 508.041 <80-100%> (-17%)

30./23. [NSW] Human: Fall Flat <ADV> (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) – 1.932 / 26.269 <80-100%> (-8%)

La Nintendo Switch continue à se vendre en fonction des réassorts de Nintendo, qui maintient un rythme soutenu mais qui ne parvient toujours pas à gérer la pénurie de console sur le sol nippon.