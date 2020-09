La liste des nouvelles promotions du lundi sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

20XX – $8.99 (prix de base: $17.99)

99Vidas: Definitive Edition – $0.99 (prix de base: $9.99)

ACA NeoGeo King of the Monsters – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo Power Spikes II – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo Sengoku – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo World Heroes 2 – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo Zed Blade – $3.99 (prix de base: $7.99)

A Duel Hand Disaster: Trackher – $0.29 (prix de base: $9.99)

Among the Sleep: Enhanced Edition – $6.99 (prix de base: $24.99)

Anthill – $3.99 (prix de base: $9.99)

Ashen – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base: $39.99)

Axiom Verge – $9.99 (prix de base: $19.99)

Beat Cop – $3.74 (prix de base: $14.99)

BioShock 2 Remastered – $15.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $39.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $15.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $15.99 (prix de base: $19.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $7.49 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $23.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $31.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $39.99 (prix de base: $49.99)

Braveland Trilogy – $3.74 (prix de base: $14.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base: $14.99)

Call of Cthulhu – $17.99 (prix de base: $39.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $11.99 (prix de base: $19.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Children of Morta – $13.19 (prix de base: $21.99)

Civilization VI – $29.99 (prix de base: $59.99)

Close to the Sun – $14.99 (prix de base: $24.99)

Clustertruck – $8.99 (prix de base: $14.99)

Conduct Together! – $0.99 (prix de base: $19.99)

Cube Creator X – $11.99 (prix de base: $19.99)

Death Squared – $1.45 (prix de base: $14.99)

Defunct – $0.19 (prix de base: $14.99)

Don’t Starve – $4.99 (prix de base: $19.99)

Donut County – $3.89 (prix de base: $12.99)

Dungeon of the Endless – $11.99 (prix de base: $19.99)

Dusk Diver – $24.49 (prix de base: $34.99)

Earthworms – $0.01 (prix de base: $7.99)

Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Flashback – $0.99 (prix de base: $19.99)

Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

Florence – $2.99 (prix de base: $5.99)

Gal*Gun 2 – $13.49 (prix de base: $44.99)

Garage – $8.99 (prix de base: $14.99)

Gear.Club Unlimited 2 – $11.99 (prix de base: $39.99)

Ghost Parade – $19.99 (prix de base: $39.99)

Giga Wrecker Alt. – $12.49 (prix de base: $24.99)

Gone Home – $5.99 (prix de base: $14.99)

Gorogoa – $5.99 (prix de base: $14.99)

Graveyard Keeper – $11.99 (prix de base: $19.99)

Gunbrick: Reloaded – $7.49 (prix de base: $14.99)

Guns, Gore and Cannoli 2 – $8.70 (prix de base: $12.99)

Hello Neighbor – $23.99 (prix de base: $39.99)

Hello Neighbor Hide and Seek – $17.99 (prix de base: $29.99)

Hyper Light Drifter: Special Edition – $10.99 (prix de base: $19.99)

Hyper Sentinel – $0.61 (prix de base: $7.99)

Invisible, Inc. Nintendo Switch Edition – $14.99 (prix de base: $19.99)

Jamestown+ – $8.99 (prix de base: $17.99)

Kentucky Route Zero: TV Edition – $17.49 (prix de base: $24.99)

Kid Tripp – $0.79 (prix de base: $3.99)

Knights and Bikes – $15.99 (prix de base: $19.99)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Little Dragons Cafe – $17.99 (prix de base: $59.99)

Lyrica – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

Masters of Anima – $2.99 (prix de base: $9.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $17.99 (prix de base: $39.99)

Moonlighter – $8.49 (prix de base: $24.99)

Mr. Shifty – $8.99 (prix de base: $14.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $5.09 (prix de base: $29.99)

Nidhogg 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

Northgard – $13.99 (prix de base: $34.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $7.49 (prix de base: $14.99)

Our World is Ended. – $22.49 (prix de base: $49.99)

Overcooked 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

Overcooked Special Edition – $6.79 (prix de base: $19.99)

Party Golf – $1.50 (prix de base: $15.00)

Party Hard – $8.99 (prix de base: $14.99)

Phantom Trigger – $8.99 (prix de base: $14.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Pix the Cat – $0.99 (prix de base: $9.99)

Punch Club – $8.99 (prix de base: $14.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Riot: Civil Unrest – $4.99 (prix de base: $19.99)

Riptide GP: Renegade – $4.99 (prix de base: $9.99)

Rise: Race the Future – $11.54 (prix de base: $16.49)

Roman Rumble in Las Vegum: Asterix & Obelix XXL 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

Runbow – $3.74 (prix de base: $14.99)

Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (prix de base: $49.99)

Spirit Hunter: NG – $24.99 (prix de base: $49.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Heist: Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Quest – $12.49 (prix de base: $24.99)

Stick It to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

Streets of Rogue – $11.99 (prix de base: $19.99)

Sunless Sea: Zubmariner Edition – $12.99 (prix de base: $19.99)

Super Chariot – $1.49 (prix de base: $14.90)

Superhot – $14.99 (prix de base: $24.99)

Syberia – $4.99 (prix de base: $14.90)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Telling Lies – $13.99 (prix de base: $19.99)

The Count Lucanor – $2.99 (prix de base: $14.99)

The Final Station – $11.99 (prix de base: $19.99)

The Mystery of Woolley Mountain – $0.99 (prix de base: $12.99)

The Outer Worlds – $47.99 (prix de base: $59.99)

This War of Mine: Complete Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

Toki – $2.98 (prix de base: $14.90)

Tokyo School Life – $5.24 (prix de base: $14.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Tumblestone – $1.79 (prix de base: $14.99)

Unbox: Newbie’s Adventure – $5.99 (prix de base: $29.99)

Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r] – $27.99 (prix de base: $39.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Vampyr – $22.49 (prix de base: $49.99)

Vaporum – $8.74 (prix de base: $24.99)

Warborn – $18.74 (prix de base: $24.99)

What Remains of Edith Finch – $7.99 (prix de base: $19.99)

Where the Water Tastes Like Wine – $5.99 (prix de base: $19.99)

Worms W.M.D – $10.19 (prix de base: $29.99)

XCOM 2 Collection – $39.99 (prix de base: $49.99)

Yoku’s Island Express – $6.79 (prix de base: $19.99)

Yooka-Laylee – $13.59 (prix de base: $39.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $13.49 (prix de base: $29.99)