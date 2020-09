Streets of Rage 4 dépasse le million et demi de téléchargement et s’offre une mise à jour

– Plus de 80 améliorations impulsées par les retours des joueurs –

Paris, le 7 septembre 2020 – L’éditeur et développeur Dotemu, avec ses co-développeurs Lizardcube et Guard Crush Games, annoncent l’arrivée d’un nouveau patch pour Streets of Rage 4: il apporte pas moins de 80 modifications, corrections de bugs et équilibrages pour le beat’em all old-school de l’année impulsés par les retours de la communauté. Le co-développeur et éditeur dévoilent que le titre a franchi la barre du million et demi de téléchargement.

Le nouveau patch de Streets of Rage 4 apporte de nombreux changements, dont :

Les mouvements spéciaux interrompent désormais le hitstun (temps de récupération après avoir reçu un coup)

Axel a été amélioré : il est plus rapide et certains de ses coups ont moins de recovery (temps après un coup pour retrouver sa position de base)

Cherry a été améliorée : son flying punch en combos est désormais totalement invincible

L’ensemble de la note de patch est disponible ici.

« Nous sommes absolument ravis de l’accueil réservé à Streets of Rage 4. Nous remercions les fans pour leur aide précieuse depuis le premier jour, c’est pour cela que de nombreux éléments de cette mise à jour augmentent la rejouabilité pour ceux qui nous soutiennent depuis le départ. » déclare Cyrille Imbert, Executive Producer sur Streets of Rage 4 . « D’autres mises à jour sont actuellement en production, et nous aurons très bientôt plus d’éléments à partager à ce sujet. »

Streets of Rage 4 a revitalisé la série emblématique du beat’em all lors de sa sortie au printemps 2020 sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4. Après une absence remarquée de 25 ans, la série est passée à l’ère moderne avec panache grâce à Streets of Rage 4 , qui a reçu un accueil particulièrement chaleureux par la critique et le public lors de sa sortie. Le jeu offre de nouveaux combattants mais aussi certaines têtes connues de la série, des graphismes crayonnés magnifiques, des mécaniques de jeu et capacités inédites, des personnages en pixel art à débloquer ainsi qu’une bande son qui rend hommage à l’identité originelle de la série, qui a fait son succès dans les années 90.

Blitworks a œuvré sur la version Xbox One disponible sur le Microsoft Store et Seaven Studio s’est chargé du portage sur Nintendo Switch et PlayStation 4.

A Propos de Dotemu :

Dotemu est une société française d’édition et de développement de jeux vidéo spécialisée dans les sorties modernes de jeux rétros. Notre mission est simple : donner à tous les joueurs la possibilité d’accéder aux grands classiques du jeu vidéo sur les plateformes d’aujourd’hui, comme le PC, le mobile, les consoles etc. En travaillant aux côtés des éditeurs les plus célèbres et reconnus, l’équipe de Dotemu a produit un certain nombre de grands succès sur PC et consoles, dont Wonder Boy : The Dragon’s Trap, Windjammers et plusieurs jeux de la série Ys, entre autres.

Créé en 2007, Dotemu capitalise sur son exceptionnel savoir-faire technique pour conserver intact l’esprit des classiques du jeu vidéo tout en leur offrant une seconde jeunesse pour une nouvelle génération de joueurs.

A propos de Lizardcube :

Lizarcube est un studio de développement parisien fondé par les vétérans de l’industrie Omar Cornut (Tearaway: Pixeljunk Shooter, Soul Bubbles, Dear ImGui) et l’artiste/animateur traditionnel Ben Fiquet (Soul Bubbles, Powa, Les Chevaliers de la Chouette, Dreamworks, et Zodiac Kids). Le studio est particulièrement reconnu pour son travail sur le remake Wonder Boy : The Dragon’s Trap, réputé pour ses graphismes magnifiques et sa maîtrise parfaite du retro engineering.

A propos de Guard Crush Games :

Fondé en 2009 par Jordi Asensio et Cyrille Lagarigue, réunis autour de leur passion pour les beat’em all et les jeux en sidescrolling, Guard Crush Games est particulièrement connu pour Streets of Fury, sorti sur Xbox 360 et sa version PC Streets of Fury : Extended Edition sorti en 2015 et qui témoignent du savoir-faire et de l’amour du studio pour les jeux d’action en sidescrolling.