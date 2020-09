AVICII Invector Encore Edition pour la première fois sur Nintendo Switch et sur les principales plateformes en l’honneur de l’anniversaire du DJ adulé

Wired Productions lance une nouvelle édition incluant 35 des plus grands succès d’AVICIII dont les redevances musicales seront versées à la Fondation Tim Bergling pour la prévention du suicide

Watford, Royaume-Uni – 8 septembre 2020 – L’éditeur de jeux vidéo Wired Productions et le développeur Hello There Games ont annoncé que le jeu de rythme-action AVICII Invector est désormais disponible dans le monde entier pour la première fois sur Nintendo Switch™, en hommage au regretté artiste, producteur et compositeur Tim « AVICII » à l’occasion de ce qui aurait été son 31e anniversaire. En plus de son lancement sur Nintendo Switch, AVICII Invector est désormais disponible en tant qu’AVICII Invector Encore Edition sur le Nintendo eShop et en vente physique pour Nintendo Switch et PlayStation®4, et propose 10 nouveaux morceaux, dont la musique de l’album posthume d’AVICII, « Tim ». Cette édition est disponible à l’achat à un prix de lancement conseillé de 29,99 $/29,99 €/24,99 £.

Tous les nouveaux morceaux de l’Encore Edition sont maintenant disponibles à l’achat en deux packs de chansons distincts sur le système de loisir interactif PlayStation®4, la gamme d’appareils Xbox One, y compris la Xbox One X, via le Microsoft Store, et sur PC Windows via Steam®.

Pour les joueurs qui veulent essayer le jeu gratuitement, la démo d’AVICII Invector sur Nintendo Switch est disponible en téléchargement gratuit sur le Nintendo eShop et propose quatre titres de la liste des 35 chansons. Toutefois, les scores personnels réalisés dans le cadre de la démo ne seront pas transférés vers le jeu complet.

Regardez dès maintenant la nouvelle bande-annonce d’AVICII Invector Encore Edition sur Nintendo Switch :

Ce n’est que sur Nintendo Switch que les joueurs peuvent vraiment profiter de la musique de Tim de la façon dont il avait imaginé le projet, les joueurs pouvant vivre sa musique, quels que soient l’endroit où et la manière dont les joueurs préfèrent jouer. Avec un mode multijoueur en local jouable par jusqu’à quatre fans, les joueurs peuvent traverser les méandres des passages chantés, glisser sur les transitions et attaquer le rythme dans 35 des plus grands tubes d’AVICII. C’est vraiment la meilleure façon de profiter de la musique d’AVICII, et toutes les redevances liées aux musiques soutiennent la sensibilisation au problème du suicide par le biais de la Fondation Tim Bergling. Bien sûr, Tim ne voulait pas seulement créer un jeu qui célèbre sa musique, il voulait créer un incroyable jeu de rythme, inspiré par son amour pour le genre. Et avec un score de plus de 80 % sur Metacritic, l’engouement est réel !

Voici la liste complète des musiques d’AVICII Invector :

Broken Arrows – M-22 Remix Can’t Catch Me Fade into Darkness Fades Away For a Better Day Friend of Mine Gonna Love Ya Heaven Hey Brother I Could Be The One Lay Me Down Levels Lonely Together Pure Grinding Sunset Jesus Talk To Myself The Nights – AVICII by AVICII Remix Tough Love True Believer Waiting for Love Wake Me Up What Would I Change it to Without You You be Love You Make Me

Les nouvelles pistes supplémentaires de l’Encore Edition sont répertoriées ci-dessous. Ces pistes sont également disponibles sur PC, PlayStation®4 et Xbox One sous la forme de deux DLC :

Pack de chansons Tim

Bad Reputation Freak Heart upon my sleeve Peace of mind SOS

Pack de chansons Magma

Addicted to you My Feelings For You Seek Bromance Sunshine Trouble

AVICII Invector est maintenant disponible et publié en tant qu’AVICII Invector Encore Edition sur Nintendo Switch, PC, PlayStation®4 et Xbox One dans les magasins numériques ainsi qu’en version physique pour PlayStation®4 et Nintendo Switch pour un prix de détail de 29,99 $/29,99 €/24,99 £. Développé par Hello There Games et publié par Wired Productions.