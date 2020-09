Star Renegades est disponible sur PC, sur Nintendo Switch en fin d’année

Star Renegades, le RPG tactique au tour par tour est disponible sur PC sur Steam, GOG.com et sur le Xbox Game Pass

STOCKHOLM — 8 septembre 2020 — Une rébellion interplanétaire contre l’Imperium fait rage depuis des générations, et vous pouvez dès à présent rejoindre la lutte ! Star Renegades, le jeu de rôle tactique de type rogue-like au tour par tour de Massive Damage Games (Halcyon 6: Starbase Commander) et édité par Raw Fury est disponible sur PC (Steam, GOG.com & Humble) au prix de 24.99€ avec 10% de réduction pour le lancement. Le jeu est également disponible via le Xbox Game Pass sur PC. Rejoignez la rébellion !

Star Renegades est un jeu exigeant avec un système de combat au tour par tour qui propose une campagne générée procéduralement afin de s’assurer que chaque partie est unique et stimulante. Améliorez votre équipe avec de nouvelles armes, équipements et débloquez des contre-attaques et des combos stratégiques afin de remporter vos batailles.

Dirigez une escouade de rebelles à travers des paysages richement détaillés, des ruines et plus encore, avec pour mission de renverser la puissance écrasante de l’Imperium. Vos ennemis ne sont pas de simples adversaires, ils sont uniques et évoluent après chaque combat, gravissant les échelons au fur et à mesure que vous jouez, vous obligeant à développer de nouvelles stratégies pour survivre.

Star Renegades est attendu sur PlayStation®4, Nintendo Switch et Xbox One plus tard dans l’année.