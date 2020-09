Vidéo comparative pour Spellbreak Nintendo Switch vs. PS4

Libérez le mage de bataille qui sommeille en vous dans Spellbreak.

La magie est interdite, maintenue sous le joug des Vowkeepers, et c’est à vous de résister et de reprendre ce qui vous revient de droit. Maîtrisez la puissance pure de vos gants et puisez dans les forces inimaginables des plans élémentaux. Distinguez-vous au cours de batailles féroces menées à travers îles flottantes et terrains hostiles pour libérer le Breaker en vous.

CRÉEZ VOTRE MAGE DE BATAILLE

Choisissez une classe : Givre-né, Conducteur, Pyromancien, Toxicologue, Tailleur de pierre ou Tempête. Chacune possède un style de jeu propre, que vous pouvez personnaliser avec des talents à mesure que vous gagnez en puissance. Laquelle allez-vous maîtriser ?

COMBINEZ LES ÉLÉMENTS

Un mage de bataille puissant ne se limite pas à un seul talent. Emparez-vous de deux gants puissants, concoctez des combinaisons de sorts dévastatrices et contrôlez le champ de bataille avec des tornades enflammées, des nuages de gaz électrifiés et bien plus encore !

SURPASSEZ VOS ADVERSAIRES

Explorez la carte et trouvez des avantages tactiques pour surpasser vos adversaires. Découvrez des coffres cachés contenant des runes magiques et du matériel qui changera la donne. Ces objets vous donneront la capacité de voler, de vous téléporter, de contrôler le temps, de devenir invisible et bien plus encore.

ENTREZ DANS UN MONDE EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Le champ de bataille dévasté des Hollow Lands n’est que le début de votre aventure dans le vaste monde de Primdal. De nouveaux chapitres à venir vous en révéleront plus sur l’histoire riche et profonde que recèlent cet endroit empreint de puissance ainsi que ses habitants.

BATTEZ-VOUS À TRAVERS LES HOLLOW LANDS

Créez un groupe de puissants mages de bataille et éliminez les autres joueurs pour sortir vainqueurs de ce battle royale unique ! De futures mises à jour ajouteront de nouveaux modes de jeu captivants.

Aurez-vous assez de force, de talent et de ruse pour libérer le mage de bataille qui sommeille en vous ?