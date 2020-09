Monster Hunter sur Nintendo Switch, un indice de plus

La semaine dernière, le programme du Tokyo Game Show 2020 a été annoncé. Capcom participera à un stream spécial en direct – avec des révélations, des mises à jour de jeu et des plans pour des titres tels que le nouveau Resident Evil et plus encore…

Dans la perspective de cet événement en ligne, Capcom organise une vague de promotions spéciale sur son site officiel. Comme l’ont fait remarquer les fans de la société et comme l’a rapporté VGC, la “remise la plus importante” concerne le titre Monster Hunter XX (connu chez nous sous le nom de Monster Hunter Generations Ultimate) de Nintendo Switch. Il est intéressant de mettre en avant ce jeu/série particulier après que des rumeurs récentes aient fait surface sur un nouveau titre de Monster Hunter sur Nintendo Switch qui sera bientôt révélé.

Lors d’une réunion d’actionnaires en début d’année, Capcom a également mentionné son intention de développer un nouveau jeu Monster Hunter qui serait plus populaire auprès des lycéens (en d’autres termes, une nouvelle version portable). Si la société a quelque chose à annoncer à propos de Monster Hunter, nous en entendrons parler dans quelques semaines au Tokyo Game Show, qui se tiendra du 24 au 27 septembre.

Capcom has begun its digital online sale for the upcoming TGS Live 2020… and the top game they’re advertising is Monster Hunter Generations Ultimate for Nintendo Switch.

They’ve also got RE:3, MHW/Iceborne, every RE on Switch/3DS and a few MH games on 3DS (XX/4G/3G/Airu).

🤔 pic.twitter.com/XWnKWUeh4j

— Alex Aniel (@cvxfreak) September 9, 2020