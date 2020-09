25 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

La grosse news est là.

THQ a annoncé Chronos : Before the Ashes, qui, de l’avis général, devrait être le RPG de Gunfire Games initialement sorti en 2016. Bien qu’elle ait été conçue pour la VR, cette version abandonnera vraisemblablement cette fonction. Chronos : Before the Ashes sortira le 1er décembre sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Chronos: Before the Ashes est un RPG d’ambiance où sont contées les chroniques d’un héros qui a voué sa vie à sauver sa patrie d’un terrible péril. Gagnez en sagesse, en force et en puissance à mesure que vous vous enfoncez dans les profondeurs d’un mystérieux labyrinthe. Mais prenez garde, le labyrinthe exige un lourd tribut, car chaque fois que votre héros meurt, il perdra une année de sa vie !

RPG d’aventure – Un mélange rafraîchissant d’éléments de jeux d’aventure et de mécaniques de RPG.

Combat avancé – Un large choix d’armes, de compétences et de pouvoirs est à disposition du joueur pour mener à bien sa quête.

Mécanique de vieillissement unique – Chaque fois que le héros meurt, il vieillit d’un an. Vous devrez vous adapter au vieillissement du personnage à mesure de votre progression. Vous commencerez jeune, agile et rapide, et terminerez sage et prompt à la magie.

Her Majesty’s Ship sortira le 15 septembre sur Nintendo Switch pour 9,99 €.

MONTEZ À TRAVERS LES RANGS POUR FLEET ADMIRAL!

Dans ce jeu de gestion des ressources, vous commencez votre carrière en tant que capitaine sur un vaisseau de ligne de 3e rang, puis progressez pour devenir le prochain amiral de la flotte.L’objectif principal du jeu est d’être promu amiral de la flotte. Flotte, sans se mutiner ni perdre le vaisseau.

Le joueur recevra des tâches de l’amirauté qui devront être exécutées afin d’obtenir la promotion souhaitée.

REGARDEZ VOTRE ÉQUIPE ET ÉVITEZ UNE MUTINÉE À TOUT PRIX

La marine ne prend pas à la légère une mutinerie d’équipage à bord d’un de ses navires, c’est un mouvement limitant sa carrière.En cours de route, le joueur sera mis au défi avec diverses tâches et tenté par des cibles d’opportunité, tout en gardant l’équipage heureux et non. se terminant par une mutinerie.

The Origin: Blind Maid sortira Q2 2021 sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Puddle Knights sortira lui sur la boutique en ligne le mois prochain pour $9.99.

Toujours pour octobre, pour le 1er même, Warsaw sortira sur l’eShop de la console hybride pour $19.99.

WARSAW est un RPG tactique au tour par tour stimulant dont les graphismes magnifiques ont été peints à la main. L’histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, au sein d’une ville ravagée par la guerre. Utilisez toutes les ressources disponibles pour aider votre équipe de héros malgré eux à survivre à l’assaut de leur ville natale et à surmonter des obstacles éprouvants dans ce RPG tactique basé en 1944, dans les rues d’une Varsovie occupée.

DIRIGEZ VOTRE ÉQUIPE

Faites appel aux hommes et femmes, soldats ou civils, jeunes ou anciens, et exploitez leurs compétences, leurs spécialités et leurs capacités uniques pour triompher face à l’ennemi. Faites connaissance avec des personnages issus de tout horizon joignant leurs forces pour tenter de renverser l’envahisseur allemand.

MAÎTRISEZ VOS COMPÉTENCES

Créez un ensemble de compétences polyvalentes qui vous permettront de contourner vos adversaires, de détruire des obstacles, d’éliminer les soldats isolés et de tendre une embuscade à vos ennemis pour infliger le plus de dégâts possible. Assurez-vous que vos Héros sont équipés des meilleures armes, récupérées des mains de l’ennemi ou grâce aux approvisionnements aériens. Faites-les progresser à l’aide du système de médaille afin de débloquer des compétences uniques et formez la meilleure équipe de Héros, qui vous rejoignent et sont recrutés dans la Cachette en échange des ressources collectées.

DÉPLACEZ-VOUS DANS LA VILLE

Arpentez la carte soigneusement reconstituée de Varsovie en 1944. Vous devrez faire face à des événements historiques ou aléatoires qui vous plongeront dans l’univers de la ville ayant courageusement résisté à l’oppresseur nazi. Suivez les ordres du QG et patrouillez dans les rues, découvrez des éléments du passé de vos Héros et décidez quand vous battre et quand vous retrancher.

SURVIVEZ À L’INSURRECTION

Apprenez à connaître les forces et les faiblesses de votre équipe. Trouvez la meilleure combinaison en termes de personnel, d’armes et de compétences pour lutter contre des ennemis de plus en plus dangereux, envoyés pour réprimer l’insurrection. Transpercez les lignes d’infanterie, de troupes spécialisées, d’unités lourdement armées, de matériel militaire spécial et de véhicules blindés. Prenez des décisions lors des nombreux événements historiques. Attention, vos choix auront des conséquences. Ne laissez pas la férocité et l’intensité grandissantes des forces ennemies vous empêcher d’accomplir votre unique objectif : faire de vos héros des survivants et non des victimes.

Boyfriend Dungeon ne sortira pas cette année comme prévu initialement. Le développeur Kitfox Games a confirmé que sa sortie a été repoussée à 2021. Dans une déclaration faite aujourd’hui, le studio a expliqué que divers facteurs ont eu un impact sur le développement et l’équipe. De plus, dans l’espoir d’éviter une crise, ils ne précipiteront pas les choses pour cette année.

Hamster a annoncé le jeu de combat en 2D de Tecmo, Touki Denshou : Angel Eyes pour la Nintendo Switch dans le cadre de la série Arcade Archives. Le jeu de combat a été annoncé lors de la 267e présentation vidéo d’Arcade Archiver plus tôt dans la journée, ainsi qu’un titre mystérieux révélé sous le nom de 〇〇〇ー (qui pourrait être soit le titre Swimmer de 1982 lorsque Tecmo était connu sous le nom de Tehkan, soit ce qui est devenu le premier titre de la société sur console en 1984 avec Guzzler). Touki Denshou : Angel Eyes est un jeu de combat entièrement féminin qui a précédé la sortie de Dead or Alive de plusieurs mois, en étant lancé dans les arcades japonaises en juin 1996 avant d’être porté sur la PlayStation One en décembre 1997, ce qui a permis d’ajouter plusieurs personnages alternatifs exclusifs à la sortie. Huit personnages jouables sont inclus dans la version arcade avec Raiya, Reika, Highway Star, Kiriko, Lina, Marie & King, Chibiko, Mysterious Power, et l’injouable personnage boss final Angel. Tous les personnages sont soit des sprites dessinés à la main, soit des modèles 3D pré-rendu.

Rangok Skies est annoncé sur Nintendo Switch pour la fin de l’année.

La guerre est déclarée ! Rangok Skies est un shooter arcade à défilement vertical s’inspirant des classiques du genre. Rejouabilité garantie avec 4 personnages aux vaisseaux, armes, bombes et fins d’histoire uniques. Inclut un mode coopération locale à 2 joueurs. Rangok Skies est un shooter arcade à défilement vertical s’inspirant des classiques du genre tels que DoDonPachi, Gunbird ou encore Strikers 1945.

Aery – Sky Castle arrivera sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch le 8 octobre au prix de 9.99€.

Aery – Sky Castle est un jeu de vol très unique mettant en vedette un petit oiseau qui découvre un monde inconnu plein de beauté et de paysages de rêve, de petites énigmes environnementales et d’autres surprises. C’est une aventure sur la découverte et le sauvetage d’un monde brisé basé sur une histoire intéressante.

Square-Enix et Taito ont annoncé le jeu de simulation de conduite de train Densha de GO!! Hashirou Yamanote Sen sur Nintendo Switch et PS4. La série Densha de GO! a débuté en 1996 dans les salles d’arcade qui a ensuite été portée sur PlayStation One, PC, WonderSwan et Game Boy Color. Densha de GO!! Hashirou Yamanote Sen marque la première sortie de la série hors arcade depuis une version Nintendo DS sortie en 2010. La version PlayStation 4 sera lancée le 3 décembre 2020, au prix de 8 580 yens (TTC) et avec le support VR. Les détails de la version Nintendo Switch seront annoncés ultérieurement. Densha de GO!! Hashirou Yamanote Sen est un jeu de simulation de conduite de train destiné à tous ceux qui rêvent de conduire un train et permet aux joueurs de découvrir la ligne Yamanote de Tokyo exploitée par la East Japan Railway Company, en y ajoutant même la toute nouvelle gare Takanawa Gateway à Minato, Tokyo. Le jeu vous permet de profiter des éléments populaires de la version arcade, avec l’ajout de divers modes propres à une utilisation domestique.

Black Legend sortira en 2021 sur Nintendo Switch.

Un JDR stratégique au tour par tour immersif et sombre. Maîtrisez l’art de l’alchimie du XVIIe siècle pour libérer une ville maudite du joug du culte sanguinaire du grand alchimiste Mephisto.

Menez une escouade de mercenaires dans la ville maudite de Grant et apportez votre aide à des résistants survivants qui luttent contre un culte mortel de fanatiques. Dissipez la brume qui nappe les rues et frappé de démence la population dans ce JDR stratégique au tour par tour captivant qui revisite l’Histoire.

Explorez les rues en ruines de Grant, une ville du XVIIe siècle possédant une architecture similaire à celle des Lowlands, au sud de l’Écosse. Aidez la résistance dans sa lutte contre les cultistes de Mephisto.

Découvrez l’histoire de Mephisto, un dangereux alchimiste ayant conçu une brume aliénante qui recouvre la ville tout entière.

Combattez à l’aide d’une alchimie matérielle se basant sur l’ancien concept de la théorie des humeurs. Maîtrisez les quatre instabilités différentes et combinez-les dans des attaques catalysées pour infliger de lourds dégâts aux ennemis !

Débloquez 15 classes jouables disposant chacune de compétences uniques à apprendre et de différents équipements. Maîtrisez-les, trouvez leur synergie avec d’autres unités et devenez le libérateur incontesté de Grant !

Personnalisez votre expérience. Les amateurs d’histoire pourront profiter d’un périple tranquille et les autres d’un défi complexe qui punit chaque erreur.

Notre libération dépend de vous. Ne nous abandonnez pas !

Le prochain jeu de TENGO PROJECT a été révélé comme une toute nouvelle suite de Kiki Kaikai qui sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. Natsume Atari va publier un nouveau jeu Kiki Kaikai, provisoirement intitulé Kiki Kaikai Kuro Manto no Nazo, sur Nintendo Switch, comme le rapporte Ryokutya. La série Kiki Kaikai a vu son premier titre sortir en 1986 sous la forme d’un jeu de tir multidirectionnel descendant, d’abord dans les salles d’arcade, puis porté sur MSX2, Famicom, et quelque temps après, PC Engine. Deux suites de Super Famicom sont sorties dans les années 1990, localisées sous les noms de Pocky & Rocky 1 et 2. Un quatrième titre, Kiki Kaikai Advance (Pocky & Rocky avec Becky), également sorti sur Game Boy Advance, est disponible sur la console virtuelle Wii U. Le jeu d’arcade original est également disponible sur Nintendo Switch dans le cadre de la série Hamster’s Arcade Archives. C’est le troisième jeu du PROJET TENGO après THE NINJA WARRIORS ONCE AGAIN et WILD GUNS Reloaded, qui sont tous deux également disponibles sur Nintendo Switch. Le programmeur Toshiyasu Miyabe explique à Weekly Famitsu que le jeu peut sembler être un remake, mais qu’il s’agit en fait d’une œuvre entièrement nouvelle, et qu’il est plein de nouveaux éléments.

Vigil: The Longest Night sortira le 14 octobre sur l’eShop de la console hybride.

Vigil: The Longest Night est une plateforme d’action 2D aux combats précis et techniques, et au rythme narratif puissant. Inspiré par Salt et Sanctuary et Castlevania, Vigil: The Longest Night invite les joueurs à relever des défis complexes tout en les entraînant dans un monde terrifiant et magique. Suivez Leila dans sa quête pour sauver la ville de son enfance de l’influence maléfique qui envahit les régions voisines. Naviguez dans un monde qui oscille entre rêve et réalité, raison et folie, et découvrez les secrets de la plus longue des nuits et les monstres abominables qui l’habitent.

Guild of Darksteel est annoncé sur Nintendo Switch.

3D Realms, Destructive Creations, et Apogee Software ont annoncé Rise of the Triad Remastered, une version refaite du first-person shooter de 1995. Elle sera lancée sur Switch en 2021.

Akiko peut enfin sauté au plafond. Lost Ember sort enfin sur Nintendo Switch le 24 septembre.

Un monde d’une beauté à couper le souffle détient les secrets de son passé, et c’est à vous et votre compagnon de les découvrir. Incarnez n’importe quel animal que vous rencontrez pour découvrir le monde selon de nouvelles perspectives et poursuivez votre destin dans l’aventure de Lost Ember. Avec un loup en personnage principal et un compagnon déterminé à vos côtés, vous découvrirez une histoire de loyauté, de désespoir et de trahison qui a mené un monde entier à sa perte. Votre compagnon spirituel, autrefois membre d’une civilisation ancienne, vous guide désormais à travers un monde où la nature a repris ses droits. Vous trouverez ensemble des souvenirs de votre passé dispersés à travers le monde et qui vous aideront à comprendre ce qui vous est arrivé. Votre capacité à posséder n’importe quel animal vous permet d’explorer le monde selon différentes perspectives pour trouver des secrets et des endroits cachés qui ont contribué à la chute de la civilisation et qui détiennent d’importants souvenirs.

Le même jour, Legends of Ethernal sera aussi disponible sur l’eShop.

Legends of Ethernal est un jeu d’action-aventure en 2D où vous devez explorer de superbes environnements dessinés à la main, résoudre des énigmes et affronter des créatures monstrueuses pour découvrir la vérite sur la disparition de vos parents.

Blind Fate: Edo no Yami sortira en 2021 sur Nintendo Switch.

Nouveau trailer pour Seven Knights: Time Wanderer.

Woodsalt sortira aussi sur Nintendo Switch.

WeakWood Throne arrive le 11 septembre à un prix de 4.99€.

Le royaume de WeakWood va mal… des bêtes furieuses errent dans les champs, la population se réveille de plus en plus misérable à chaque nouvelle aube… tout a commencé depuis que le nouveau roi règne. Découvrez ce qui ne va pas dans la salle du trône ! Voyagez où vous voulez, en skateboard ou en bateau, parlez aux gens, accomplissez des quêtes et tuez des monstres pour gagner de l’XP, améliorez vos points de compétence en force, dextérité ou magie, gagnez de l’or dans des coffres secrets, achetez et récupérez des armes et des armures puissantes ainsi que des potions ou accessoires. Vous devrez améliorer vos statistiques et trouver votre style de combat préféré pour vous préparer au dernier voyage vers l’est… et le château du roi ! Plus vous avancez sur ce chemin, plus les ennemis que vous rencontrez sont redoutables, mais ils ne sont qu’un échauffement pour ce qui vous attend dans le combat ultime !

Flying Soldiers sortira le 17 septembre à un prix de 14.99€.

Soyez prêt à commander une troupe de drôles d’oiseaux, et élaborez une stratégie pour les emmener sains et saufs au bout du champ de bataille. Stimulez votre esprit dans ce jeu de réflexion étrange et transformez ces recrues en braves soldats. Ne vous fiez pas aux apparences dans ce drôle de jeu, car ces « flying soldiers » arrivent à peine à planer et n’ont pas tout à fait ce qu’il faut pour se lancer dans une bataille. Ce n’est donc pas étonnant que, avec une troupe composée de ces « personnages », ils ne soient pas en mesure de sortir eux-mêmes de ce pétrin. Leur seul espoir réside dans vos capacités à élaborer une stratégie qui les aidera à progresser. Pics, pièges, barrières électriques, anneaux de feu … Voici quelques-uns des dangers qui guettent ces soldats intrépides dans 45 missions au total. Vous aurez affaire à trois types d’oiseaux ayant différents talents. Mais même les plus téméraires n’y arriveront pas sans votre aide. Il ne suffit pas de placer de façon stratégique les objets limités disponibles sur tout le terrain. Vous devrez aussi réfléchir aux placements des soldats ainsi qu’à leurs aptitudes, au moment où ils devront se déplacer et à la façon dont ils interagissent avec les objets.

Candy Raid: The Factory sortira le 1er octobre 2020 pour un prix de 4.99€.

Candy Raid: The Factory est un jeu rétro de puzzles et d’exploration en vue du dessus. Tu incarneras Candy, la sorcière friande de bonbons ! Utilise ses pouvoirs élémentaires pour résoudre les puzzles, révéler les secrets, et satisfaire sa quête infinie pour encore plus de sucreries.

Endurance sortira le 17 septembre et est précommande à un prix de 7.99€.

Et on termine avec BIG-Bobby-Car – The Big Race sur Nintendo Switch le 24 septembre en version numérique au prix de 34.99€.

Fonce à travers un monde plein d’aventures au volant de ton BIG-Bobby-Car. Fais la connaissance d’autres BIG-Bobby-Cars, mène à bien des missions pas si faciles que ça et découvre des trésors cachés jusqu’au jour de la Grande course annuelle. Remporte cette dernière et monte sur la première place du podium pour recevoir le titre de nouveau champion.