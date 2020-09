Kholat, le jeu d’horreur classique, sort en édition physique sur Nintendo Switch

– Basé sur des faits réels –

Paris, France – 11 septembre – Red Art Games est heureux d’annoncer l’ouverture des précommandes le 10 septembre 2020 de la version physique de Kholat sur Nintendo Switch, édition limitée à 3800 exemplaires seulement au prix de 29,99 € / £ 27/35 $.

Lien des précommandes www.redartgames.com/accueil/128-kholat-switch-3770011615865.html

Décrit comme l’aventure la plus terrifiante de votre vie, les joueurs sur Nintendo Switch pourront découvrir ce jeu d’aventure épique créé par le développeur polonais de jeux indés IMGN.PRO et raconté par le célèbre acteur britannique Sean Bean.

“Nous sommes très fiers d’annoncer la version physique de Kholat sur Nintendo Switch – assurément l’un des meilleurs titres de la rentrée !” – Michael Binkowski – PDG de Red Art Games.

Kholat est précédemment sorti sur PC / PS4 / XB1 et s’est vendu à plus de 700 000 unités sur ces trois plates-formes. Il a cumulé plus de 3,5 millions de joueurs, devenant l’un des jeux d’horreur indé les plus populaires et ne fera que gagner en notoriété avec l’ajout de la version sur Nintendo Switch. Kholat est un jeu d’aventure et d’exploration comprenant des éléments d’horreur et est inspiré par l’événement connu sous le nom de l’incident du Dyatlov Pass. Le joueur plongera directement dans les paysages sans limites des montagnes inhospitalières de l’Oural avec pour but de découvrir ce qui s’y est réellement passé. En contrôlant le personnage principal, vous retracez les pas d’un groupe de neuf étudiants russes disparus en février 1959 sur le sommet du Kholat Syakhl.

Kholat est raconté à la première personne à travers un cadre d’aventure-horreur et présente un scénario rempli d’intrigues et de mystères. Avec un équipement de survie standard comprenant une carte, une boussole et une lampe de poche, le joueur doit savoir trouver un équilibre entre sa santé et son bien-être pour surmonter les défis qui se déroulent. Un sentiment de malaise envahira le joueur au fur et à mesure que le temps passe tandis que vous vous déplacez d’un endroit à un autre dans des conditions hivernales et des vents froids. Des informations limitées sous forme de notes et de voix off cryptiques pendant le périple du joueur renforcent le sentiment d’égarement tandis que des formes fantomatiques errent à la recherche de leur proie !

Caractéristiques:

– Narré par Sean Bean

– Expérience d’exploration immersive

– Atmosphère de tension glaçante

– Une histoire inspirée de faits réels

– Monde ouvert non linéaire

– Exploration difficile

– Navigation dans le jeu par carte et boussole