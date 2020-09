Little Nightmares II lance les précommandes

LYON, FRANCE – 10 Septembre 2020 – BANDAI NAMCO Entertainment Europe est ravi d’annoncer l’ouverture des précommandes pour l’édition Day One ou la TV Edition de Little Nightmares II sur Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC Digital. Les joueurs qui précommanderont l’édition Day One recevront le masque Mokujin de Mono, inspiré du personnage populaire de TEKKEN. Les pré-commandes numériques seront disponibles ultérieurement.

L’édition Day One du jeu offrira un accès au « grenier des Nômes » (un DLC exclusif Little Nightmares II) ainsi qu’une mini bande-son numérique composée par Tobias Lilja.

La TV Edition comprendra, en plus du DLC « le grenier des Nomes » et du masque de Mokujin, la bande-son complète du jeu, un diorama exclusif de Mono & Six, un Artbook, un Steelbook et une planche de stickers. Cette édition est disponible en pré-commande dès aujourd’hui en Europe.

Rendez-vous sur le shop e-commerce de BNEE pour obtenir un porte-clé Mono en plus du contenu précommande de l’édition Day One, et un artwork en 3D ajouté à la TV Edition. Une figurine exclusive en édition limitée est disponible à l’achat dès maintenant à ce lien .

Little Nightmares II sera disponible à partir du 11 février 2021 sur Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC Digital, et plus tard en 2021 pour PlayStation 5 et Xbox Series X avec une mise à jour gratuite pour les propriétaires de la version PlayStation 4 ou Xbox One.