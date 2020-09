La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Moero Crystal H, RollerCoaster Tycoon 3, Nickelodeon Kart Racers 2)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Toujours bon à savoir, pour avoir des cartes eShop en promotions, n’hésitez pas à aller chez notre partenaire eneba.

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Lost Ember – 6.1GB

Piofiore: Fated Memories – 4.9GB

Moero Crystal H – 4.1GB

Bacon Man: An Adventure – 3.3GB

Wartile – 3.0GB

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – 2.8GB

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix – 2.0GB

Warsaw – 1.9GB

CastleStorm II – 1.8GB

Georifters – 1.8GB

Filament – 1.7GB

Ben 10: Power Trip! – 1.7GB

Agatha Christie – The ABC Murders – 1.5GB

Flying Soldiers – 1.3GB

Journey of the Broken Circle – 1.1GB

BIG-Bobby-Car – The Big Race – 1.1GB

The Secret Order: Return to the Buried Kingdom – 1.0GB

Nevaeh – 691MB

GORSD – 686MB

Alluris – 596MB

Her Majesty’s Ship – 569MB

Puddle Knights – 496MB

Saboteur SiO – 429MB

Endurance: Space Action – 175MB

Super Punch Patrol – 129MB

Drag Racing Rivals – 124MB