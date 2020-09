Cresteaju, Hero Must Die et Drag Racing Rivals annoncés sur Nintendo Switch + Forward to the Sky en 2021

G-mode a annoncé que le RPG Hero Must Die : Director’s Cut sur Nintendo Switch sera le nouveau jeu de la série G-MODE Archives.

Hero Must Die : Director’s Cut (connu sous le nom de Yuusha Shisu。Director’s Cut au Japon) est le premier jeu de la série Hero Must Die qui a été refait pour Nintendo Switch et PlayStation 4 plus tôt cette année sous le nom de Hero Must Die. Encore une fois. Hero Must Die a pour scénariste et concepteur de jeux Shoji Masuda, pour concepteur de personnages Shunya Yamashita et pour compositeur Kenji Ito. Le jeu se déroule sur cinq jours et met en scène les derniers exploits de son héros anonyme après qu’il ait vaincu le roi démoniaque Satan, mais il est mort au combat et il se soit vu accorder cinq jours de vie supplémentaires. G-MODE Archive Series 18 Yuusha Shisu。Director’s Cut sort le jeudi 1er octobre 2020, au prix de 500 yens, et a reçu la note A du CERO (adapté à tous les âges).

PLiCy publiera une version remasterisée du populaire JRPG Cresteaju sur la boutique en ligne japonaise Switch plus tard cette semaine.

Cresteaju est un RPG sorti à l’origine en 2001. La version Switch est co-développée par PLiCy et le développeur original Shou, et ajoute divers nouveaux éléments tels que des graphiques améliorés, des voix, des scénarios supplémentaires et une musique de fond.

L’histoire du jeu se concentre sur l’amitié, la mémoire et les barrières du temps, et tourne autour d’un récit mythologique, raconté par homme qui a arraché les deux mains de Dieu et a ensuite acquis deux pouvoirs. De telles histoires sont couramment racontées sur le continent de Filgart où une organisation en pleine expansion a vu le jour et où le chaos a menacé l’ordre du continent.

La version Switch de Cresteaju utilise le moteur Nintendo Ware Bezel Engine. Les écrans de bataille sont maintenant en 16:9 avec des graphiques en Full HD et un champ en 3D, avec des voix supplémentaires jouant sur l’écran de bataille et certaines scènes d’événements, ainsi que des scénarios supplémentaires et une BGM écrites par Shou.

Des éléments d’après-jeu ont également été ajoutés, même après la fin. Un mode Retro supplémentaire est inclus, dans lequel vous pouvez profiter de versions chiptune de toute la musique de fond pendant le jeu. Des classements en ligne ont également été mis en place et ne nécessitent pas d’être membre de Nintendo Switch Online. La difficulté a également été ajustée grâce à un tutoriel en jeu destiné aux joueurs moins habitués.

Cresteaju devrait être disponible sur la boutique en ligne japonaise Switch le 17 septembre, au prix de 3 000 yens, et publié par PLiCy (Revertia, WWA Collection, Buddy Collection if, etc.

Drag Racing Rivals sortira sur l’eShop sur la Nintendo Switch le 17 septembre, il est en précommande à un prix de 7.99€ au lieu de 9.99€.

Plongez dans le monde passionnant des courses de rue clandestines dans ce super jeu grande vitesse avec des graphismes réalistes. Commencez en tant qu’outsider anonyme et frayez-vous un chemin jusqu’au sommet. Participez à des courses de rue clandestines contre vos rivaux des clans de courses de dragsters. Gagnez de l’argent, de nouvelles voitures incroyables et améliorez-les au maximum.

Précédemment prévu pour 2020, Forward to the Sky verra son arrivée sur Nintendo Switch au début de 2021. Le tweet qui nous a informés du retard a également donné un aperçu du casting des voix : Tamako Miyazaki doublera la princesse, Megumi Sakuragi doublera la sorcière et le cristal, et enfin, Mao Amatsuka chantera la chanson du générique.