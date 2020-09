L’horreur sous toutes ses formes : Morbid et Hellpoint en précommande !

Saint Ouen, France – 14 septembre 2020 : Just For Games et Merge Games sont ravis d’annoncer que les précommandes pour Morbid: The Seven Acolytes, le RPG lovecraftien en vue isométrique ; et Hellpoint, le jeu d’horreur sci-fi, sont désormais ouvertes pour les éditions Signature.

A propos de Morbib: The Seven Acolytes :

Vous êtes le dernier Striver survivant de Dibrom. Votre devoir, pour lequel vous vous êtes entraîné toute votre vie, est de vaincre les Sept Acolytes, des êtres maudits et puissants, possédés par des divinités malveillantes appelées Gahars.

Des ennemis difficiles, des mini-boss et des combats de boss mémorables à grande échelle avec une musique orchestrales sont au cœur du monde de Morbid. Pour surmonter ces obstacles, vous devrez maîtriser le combat, ainsi qu’améliorer votre personnage et votre équipement grâce à une multitude d’éléments tels que des quêtes, des bonus, des runes, des mises à niveau et du pillage.

Les Gahar ont lié leur esprit tordu à la chair des Sept Acolytes, ne pouvant survivre sans hôtes. Vous devez abattre les Acolytes, débarrassant ainsi les Gahar de leur chair. Réussissez et vous libérerez le royaume de leur joug. Échouez, et les dieux malveillants régneront sans partage : les acolytes se relèveront et la folie prévaudra.

La version Signature de Morbid contient :

Le jeu

Deux pins collector

Carte postales avec les signatures des développeurs

CD de la bande originale.

Le tout dans une boîte «Sierra» robuste avec une pochette extérieure comportant des illustration.

Morbid: The Seven Acolytes sera disponible le 4 décembre sur Playstation 4 et Nintendo Switch, au prix de 44.99€ et 49.99€.

A propos de Hellpoint :

Hellpoint est un RPG d’action intense qui se déroulant sur Irid Novo, une station spatiale abandonnée baignant dans une atmosphère science-fi sombre et pesante. Combattez des créatures terrifiantes, affrontez les dieux cosmiques et levez le voile sur leur histoire tordue.

Autrefois au summum de la réussite humaine, la station spatiale Irid Novo est tombée à l’abandon. Ses ruines sont maintenant envahies par de cruelles entités interdimensionnelles agissant comme des marionnettes des dieux cosmiques.

Vous avez été créé par l’Auteur, imprimé organiquement sur Irid Novo, et envoyé en mission pour découvrir la série d’événements impies ayant conduit conduit à l’incident catastrophique connu sous le nom de la Grande Fusion.

La version Signature de Hellpoint contient :

Le jeu

Deux pins collector

Un certificat d’authenticité du collectionneur avec les signatures des développeurs.

Le CD de la bande originale.

Un livret de 44 pages présentant les artworks du jeu

Le tout dans une boîte «Sierra» robuste avec une pochette extérieure comportant des illustrations.

Hellpoint sera disponible le 13 novembre sur Playstation 4 et Nintendo Switch, au prix de 49.99€.