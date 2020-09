The Irregular Corporation annonce TOHU, un jeu d’aventure enchanteur prévu pour cette année

– Des tableaux magnifiques faits à la main et des puzzles captivants par l’éditeur de Murder By Numbers et le compositeur de Hollow Knight –

Le 14 septembre 2020 – L’éditeur The Irregular Corporation (Murder By Numbers) et le studio indépendant Fireart Games (Spirit Roots) dévoilent aujourd’hui TOHU, un magnifique jeu d’aventure point & click prévu sur Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch plus tard dans l’année.

Une bande-annonce, qui offre un aperçu global du jeu et s’arrête également sur une énigme du début de l’aventure, est disponible ici :

TOHU est un jeu d’aventure étrange et merveilleux qui se déroule entre différentes planètes poissons constellées de puzzles malins et de rencontres impromptues. Les paysages sont magnifiques et les énigmes parfaitement intriquées pour permettre aux joueurs de démêler les enjeux aux commandes d’une mystérieuse petite fille et de son alter ego mécanique, Cubus. TOHU mélange habilement les mécaniques traditionnelles du jeu d’aventure avec un design parfaitement lisible et accessible : les environnements sont enchanteurs et variés et les intrigues bizarres, comme cette pièce de théâtre et ses créatures merveilleuses ou ce monde sens dessus-dessous aux escaliers entremêlés qui défient les lois de la physique.

Prenez à tout moment le contrôle de la jeune fille ou de Cubus pour exploiter leurs capacités propres, et faites fonctionner votre matière grise : le mystère envahit chaque recoin de ce monde merveilleux et il faudra une bonne dose d’organisation et de réflexion pour trouver les solutions les plus créatives aux différentes énigmes pour avancer dans l’aventure. Qu’il s’agisse de débusquer les bestioles nécessaires pour alimenter votre vaisseau mouche ou d’apprendre à tirer avec un canon lanceur de taupes moustachues, TOHU regorge de puzzles excentriques, retors et variés.

L’aventure démarre quand le monde paisible de la jeune fille est perturbé par l’arrivée d’une étrange créature sombre. Par pure volonté de nuire et de créer le chaos, elle s’attaque à l’élément central du monde, le moteur sacré. Désormais, la vie qui peuple les planètes poissons est menacée, et le périple de ce duo improbable peut commencer. En chemin, il croisera la route de personnages excentriques comme cet ami robot aux jambes fines nommé Juncle ou encore ce commercial de haut vol qui vit dans une baignoire. Le scénario attachant du jeu vous emmène dans un voyage inoubliable et saisissant qui prend vie grâce à la bande originale de Christopher Larkin (Hollow Knight) : TOHU fait raisonner sa narration visuelle et environnementale avec des compositions luxuriantes pleines de charme.