Professeur Rubik’s Entraînement Cérébral – Davantage de détails sur le jeu dévoilés !

Mettez vos méninges à l’épreuve !

Paris, 16 Septembre 2020 – Le jeu Professeur Rubik’s Entraînement cérébral, un programme inédit de défis Rubik’s® dans l’esprit du célèbre Cube aux faces colorées, développé par Magic Pockets, sera disponible dès le 12 novembre 2020 en Europe et dès le 17 novembre 2020 aux Etats-Unis sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac.

Afin de créer ce nouveau jeu, Microids et Rubik’s® se sont inspirés du célèbre Rubik’s® Cube, casse-tête intemporel ayant permis à des générations entières de faire travailler leur cerveau en s’amusant. Dans la lignée du Cube iconique, Professeur Rubik’s Entraînement cérébral propose un programme riche, ludique et complet pour stimuler chaque fonction du cerveau. Mémoire, logique, concentration, calcul ou encore suivi visuel, le titre permettra à chaque joueur de développer ou d’entretenir quotidiennement ses cellules grises.

Et vous ne serez pas seul dans cette aventure ! Un coach personnel d’exception sera présent pour vous accompagner dans votre progression : faites la connaissance du Professeur Rubik, inspiré du véritable Ernὄ Rubik, génial inventeur du Rubik’s® Cube. Ce dernier sera là pour vous guider et vous expliquer les principes de l’entraînement cérébral. Sage et rassurant, il rendra votre expérience amusante et vous prouvera qu’un entraînement régulier vous apportera de réels progrès !

En solo ou en multijoueur, relevez des dizaines de défis aux couleurs iconiques de Rubik’s® : entre séries d’activités en temps limité ou puzzles plus complexes à résoudre, choisissez votre rythme d’entraînement !

Jouez intelligemment. En mode solo, accomplissez un test quotidien pour suivre votre progression et débloquer de nouvelles activités. Saurez-vous atteindre les 100% de votre puissance intellectuelle ?

Défiez vos proches et vos amis dans des parties animées, colorées et conviviales ! Vous avez toujours voulu savoir qui d’entre vous possède le cerveau le plus rapide ? Vous aurez enfin la possibilité de répondre à cette question avec le mode multijoueur.

Avec plus de 22 activités à la sortie et 4 modes « puzzle-game » complets à la difficulté progressive, Entraînement cérébral du Professeur Rubik’s a tout pour devenir le défi Rubik’s® ultime et un indispensable des amateurs de casse-tête !

Entraînement cérébral du Professeur Rubik s’ajoute au catalogue du label « Microids Life », consacré aux expériences de jeu pour toute la famille et tous les profils de joueurs. Il rejoint ainsi d’autres titres, tels que Réussir : Code de la Route ou My Baby – premier jeu de la gamme My Universe –, conçus pour enrichir et améliorer le quotidien de chacun.