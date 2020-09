Une date pour Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack sur Nintendo Switch

Le jeu sortira le 26 novembre au Japon. Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack ces deux jeux de la série Taiko no Tatsujin arrivent sur Nintendo Switch sous la forme d’une collection. Rejoignez Don-chan dans deux grandes aventures à la sauce RPG qui vous inviteront à voyager dans le temps ou bien encore à sauver le monde d’un drôle de danger. Enchaînez les combos pour vaincre vos adversaires au cours de batailles rythmiques et recrutez des monstres pour composer l’équipe parfaite qui vous permettra de faire face aux dangers les plus terribles. Il est aussi possible de jouer en profitant simplement de la musique grâce à un mode prévu à cet effet dans cette collection qui regroupe plus de 130 pistes. TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK arrivera cet hiver sur Nintendo Switch.

Le communiqué de presse FR lors de l’annonce:

Suivez les battements de tambour de Don-Chan à travers différentes périodes de l’histoire et dans le futur avec ce tout nouveau pack de 2 titres inédits

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, leader dans le développement et l’édition de jeux vidéo et de divertissements interactifs, annonce aujourd’hui TAIKO NO TATSUJIN™ : RHYTHMIC ADVENTURE PACK, un pack de deux jeux en un pour la Nintendo Switch® dont le lancement en Europe est prévu pour l’hiver 2020.

En cours de développement par la société DOKIDOKI GROOVEWORKS Inc. basée à Tokyo, TAIKO NO TATSUJIN : RHYTHMIC ADVENTURE PACK propose deux titres de Taiko no Tatsuji inédits en occident : Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 & 2. Les joueurs en dehors du Japon pourront ainsi découvrir et vivre une expérience unique grâce à ce jeu de rythme japonais culte. TAIKO NO TATSUJIN : RHYTHMIC ADVENTURE PACK propose un scénario inédit qui entrainera les joueurs dans deux RPG différents et qui les fera voyager à travers différentes périodes de l’histoire ainsi que dans le futur afin d’y affronter plus de 250 monstres, boss et tambours différents.

Les joueurs devront affiner leurs compétences en matière de jeu de tambour rythmique afin de vaincre les ennemis. En effectuant des combos rythmiques difficiles, les adversaires subiront davantage de dégâts jusqu’à ce qu’ils soient vaincus. Cependant, les anciens ennemis vaincus pourront devenir des alliés car les joueurs pourront les inviter à se joindre à leur groupe pour affronter des ennemis et des chefs encore plus puissants. Les fans de la série pourront également profiter du gameplay classique de Taiko no Tatsujin dans le mode de jeu rythmé de TAIKO NO TATSUJIN : RHYTHMIC ADVENTURE PACK qui comprendra plus de 100 chansons et six morceaux entièrement nouveaux.

“La série Taiko no Tatsujin est une franchise unique et très appréciée chez BANDAI NAMCO Entertainment. Avec TAIKO NO TATSUJIN : RHYTHMIC ADVENTURE PACK, nous sommes ravis que deux jeux réservés jusque-là au Japon soient proposés à nos fans occidentaux”, a déclaré Hervé Hoerdt, vice-président senior du marketing, du numérique et des contenus chez BANDAI NAMCO Entertainment Europe. ” TAIKO NO TATSUJIN : RHYTHMIC ADVENTURE PACK offrira beaucoup de plaisir et une aventure RPG surprenante grâce à son gameplay rythmé et stimulant que les fans de longue date et les nouveaux joueurs apprécieront “.