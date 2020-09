30 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Encore une grosse news aujourd’hui.

Le lancement de Zengeon était prévu pour le 25 septembre. Cela ne se fera pas, l’éditeur PQube ayant annoncé un retard sans donner de nouvelle date de sortie sauf un vague 2021.

Grâce au succès de la campagne Kickstarter, le jeu d’action-aventure RPG There is no Light a été confirmé sur Nintendo Switch. À un peu plus de trois semaines de la fin, les fonds totaux ont dépassé les 30 000 dollars – ce qui signifie qu’une sortie sur la console de Nintendo est maintenant assurée. Il est maintenant possible de réaliser des objectifs supplémentaires tels que des quêtes secondaires à 35 000 $ et un bestiaire à 40 000 $. Le jeu sortira en 2021.

Breakpoint sortira le 24 septembre pour $4.99 sur l’eShop de la console hybride.

Nous avons mélangé des éléments de jeux d’arcade classiques avec des touches de modernité pour vous apporter Breakpoint : un jeu de chasse au score en 2D qui vous mettra à l’épreuve avec ses armes de corps-à-corps qui explosent. On reprend les bases de la formule à double joystick, mais on enlève les attaques à distance et, à la place, on tranche, on écrabouille et on fait exploser afin de repousser les essaims. Poussez vos armes jusqu’à ce qu’elles cassent et déclenchent une explosion qui dévastera vos ennemis. Cassez, chargez, et recassez vos armes dans des combats dont dépend votre vie.

Professor Lupo: Ocean est annoncé sur l’eShop pour la fin d’année.

Vous vous réveillez au milieu d’un vaisseau spatial en ruine, où tout prend l’eau… Vous êtes au fond de l’océan ! L’Ordinateur de bord insiste pour vous assigner une tonne de tâches, afin de réparer le vaisseau. En plus, il dit que vous n’êtes… qu’un Clone ? L’aventure commence à peine ! Bienvenue dans Professeur Lupo : Océan, l’épilogue de la saga Professeur Lupo et ses horribles bestioles. À la fin du premier volet, nos héros n’étaient qu’au tout début d’une très longue aventure. Cinq mille ans plus tard, la Station spatiale a atteint sa destinée. Comment la station s’est retrouvée sous l’eau et qu’est-il arrivé à son équipage ? Ce sera à Clone, notre nouvelle héroïne, de le découvrir. Professeur Lupo : Océan est un jeu en 2D de puzzle-aventure dans lequel l’histoire joue un rôle clé. Nous nous basons sur le gameplay du premier jeu en y ajoutant un nouvel élément : l’eau. Cet élément sera fondamental, et interagira avec toutes les parties du jeu.

Après un report de dernière minute, CastleStorm II est enfin re-daté au 23 septembre en sortie numérique.

Faites couler le sang sur le champ de bataille ! CastleStorm II : un jeu de conquête stratégique et tactique avec d’impitoyables destructions propulsé par Unreal 4. Les Héros du Royaume affrontent d’infâmes troupes de Morts-Vivants. Vous déterminerez votre chemin vers le triomphe au travers de 2 campagnes épiques emmenées par une histoire. Cela impliquera carnage chaotique et charmante dévastation ! CastleStorm II revient dans un pays fantastique de la folie médiévale, rempli de Chevaliers héroïques, de sorcières enchanteresses, de glorieux griffons… et de moutons. Mais une nouvelle menace surgit… de la tombe. Des cadavres qui marchent. Des Cavaliers sans tête. Des Moutons ZOMBIES. Et un Nécromancien… Construisez votre empire grâce à un Gameplay qui en appelle à esprit de stratège… Commandez voire CONTRÔLEZ vos soldats. En route vers le triomphe !

B.ARK sortira en fin d’année pour $9.99.

Les carlins, les chats, les ours et les lapins vont sauver le système solaire ! Dans ce jeu de tir à défilement latéral, vous pourrez coopérer avec vos amis pour piloter des vaisseaux mignons mais puissants et vaincre des vagues d’ennemis. Parcourez la galaxie, mettez au point des stratégies d’attaque en équipe, améliorez vos vaisseaux, et explorez le système solaire pour débloquer une fin secrète.

Batbarian: Testament of the Primordials sortira le 15 octobre sur Nintendo Switch pour $19.99.

Batbarian: Testament of the Primordials est un jeux de plate-forme mêlant action, aventure, puzzles et une bonne dose d’auto-dérision. Explore des centaines de salles, combats d’énormes bosses, fais-toi de nouveaux alliés et utilise les pouvoirs de la chauve-souris Pip pour fuir l’obscur abysse.

*Blam* …Ça? C’est le son que tu as fais en te ramassant tête la première sur le sol d’un abysse rempli de monstres, pièges et autres secrets indicibles. Mais ce n’est pas grave, Barbare, car ta meilleure amie Pip, une chauve-souris mystérieusement lumineuse, t’accompagne. En unissant vos forces, vous serez capable de résoudre les énigmes de l’abysse, combattre ses habitants affamés, découvrir la raison secrète de son existence et peut-être ( juste peut-être, hein) vous échapper avec les secrets des Primordiaux.

La Nippon Columbia a annoncé la sortie d’un jeu Police × Heroine Lovepatrina pour Nintendo Switch en novembre prochain au Japon. Love na Rhythm de Taiho Shimasu ! est un jeu de rythme basé sur la série télévisée Police × Heroine Lovepatrina ! tokusatsu qui est réalisée par Takashi Miike. Les joueurs contrôlent le groupe Lovepatrina en tenant le Joy-Con dans leurs deux mains et en les secouant au rythme ! Cinq niveaux de difficulté sont inclus pour que tous les joueurs, quel que soit leur niveau, puissent jouer ! Police × Héroïne Lovepatrina. 11 mini-jeux différents sont également inclus dans Love na Rhythm de Taiho Shimasu ! qui peuvent tous être joués en secouant le Joy-Con. Des cartes Lovepat seront offertes en récompense aux joueurs pour avoir accompli des missions avec plus de 50 sortes différentes à collectionner qui sont enregistrées dans l’album en jeu.

Love na Rhythm de Taiho Shimasu ! sortira sur Nintendo Switch le 26 novembre, au prix de 6 380 yens.

Super Squidlit sortira sur Nintendo Switch début 2021.

Annoncé pour cette année, The Uncertain: Light At The End sortira finalement en 2021.

The Uncertain est un jeu d’aventure se déroulant sur Terre, dans un futur post-apocalyptique. Explorez ce monde mystérieux et prenez des décisions qui modifient le cours de l’histoire de votre personnage. Vous avez peur. Vous devez vous cacher. Ceux qui étaient auparavant vos serviteurs se sont rebellés contre vous. Maintenant, ils vous chassent. Ils ont kidnappé vos amis et vos proches. Vous n’avez aucune idée d’où ils sont, ni ce qu’ils sont devenus. Il n’y a rien que vous pouvez faire. Votre seule option est de vous cacher, de survivre sans espoir, sans comprendre ce qui se passe autour de vous. Vous êtes un paria, un hors-la-loi, parce que vous êtes humain. L’humanité a disparu. Les robots règnent maintenant sur la Terre. Dans le premier épisode, Last Quiet Day, nous avons rencontré un robot inventeur, appelé RT, rejoindre un petit groupe de machines partageant ses idées, et qui essaient d’aider les quelques humains ayant survécu. La protagoniste du Light at the end, est l’une de ces survivants – une jeune fille appelée Emily. Aidez Emily à découvrir la véritable raison de la disparition de l’humanité. Est-ce que c’est à cause d’une IA devenue folle, ou est-ce quelque chose d’autre ?

Rivals of Aether: Definitive Edition est enfin daté au 24 septembre sur Nintendo Switch.

Battle Hunters sortira le mois prochain sur l’eShop, le 22 octobre.

BATTLE HUNTERS, un RPG classique revisité avec des combats en temps réel et 28 héros originaux dotés de capacités uniques. Plus de 15 h de jeu, 5 régions à découvrir et une grande variété d’ennemis. Le Royaume est en péril et seule la puissance du plus ancien mage du pays parvient encore à contenir cette menace inconnue. Trois héros se mettent en route pour retrouver l’Ancien et l’aider dans sa lutte contre cet effroyable mal. Ils seront aidés par de puissants alliés qui rejoindront leur quête pour sauver le royaume. Tous les moyens seront bons pour combattre les créatures et les monstres qui se dresseront sur votre chemin à travers les terres du royaume. Voyagez de la Grande Forêt, habitée par des gobelins et des trolls des bois jusqu’aux hauteurs des Falaises de la Désolation où de terribles gargouilles et d’intrépides golems de pierre vous barreront la route. Rencontrez de braves et puissants héros venus des quatre coins du royaume et même de l’espace. Chacun apportera des compétences uniques, des sorts surpuissants et de terribles armes de combat. Mages, guerriers, dragons, démons, samouraïs et ensorceleuses n’attendent que vous pour rejoindre le combat. Battle Hunters propose un système de combat unique qui combine des commandes stratégiques pour vos héros avec une action en temps réel. Faites appel à vos habilités spéciales, utilisez des objets pour survivre et choisissez quand attaquer, défendre ou fuir. Chaque choix peut faire la différence entre une défaite et une victoire. Cette grande aventure a été créée dans l’esprit des anciens RPG, mais avec une nouvelle approche des combats, des classes de personnages et des capacités. Alors qu’attendez-vous ? Choisissez vos héros, remportez les batailles et sauvez le royaume.

Taishou Mebiusline Taizen arrive le 28 janvier prochain pour ¥9,680 au Japon, c’est un combo de deux jeux visual novel. Taishou Mebiusline Taizen contient à la fois les versions PlayStation Vita des romans visuels boy × boy Taishou Mebiusline Vitable (qui est sorti à l’origine en 2016) et Taishou Mebiusline Teito Bibouroku Hare (qui est sorti en 2017).

Aleste Collection est la dernière annonce du label d’édition M2 Shot Triggers et sa sortie est prévue pour le 24 décembre 2020. Le prix est de 7 480 yens pour la version physique Switch / PS4, 4 950 yens pour la version numérique Switch / PS4 et 16 280 yens pour la version fournie avec un système Game Gear Micro blanc en édition limitée. Tous les prix s’entendent toutes taxes comprises.

Ce pack de collection de la série classique “shoot ’em up” comprend quatre titres avec la version originale nostalgique Sega Mark III d’Aleste de 1988, la version Sega Master System de PowerStrike II de 1993, qui n’était pas encore sortie au Japon, et les jeux Game Gear GG Aleste et GG Aleste II, qui sont sortis respectivement en 1991 et 1993. M2 a également annoncé qu’il avait acquis plusieurs titres classiques de Data East pour leur sortie, notamment les shoot’em ups verticaux Zaviga et B-WINGS, tous deux sortis en 1984, le jeu de combat en 2D Metal Clash en 1985, le jeu de tir descendant Last Mission en 1986 et le jeu de course à pied Psycho-Nics Oscar en 1987. Les dates de sortie et le matériel n’ont pas été révélés pour les titres de Data East.

Le prochain jeu de la série Arcade Archives de HAMSTER sera le Shoot ’em up “E.D.F.” de 1991. (Earth Defense Force) du développeur Jaleco. Disponible à partir de cet aprem, le 17 septembre 2020, sur la boutique Nintendo Switch eShop dans le monde entier, le jeu coûtera le prix habituel de 8 dollars.

Nouveau trailer pour Vaporum: Lockdown.

Nouveau trailer aussi pour Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! qui sortira le 19 novembre.

Le FPS Estranged: The Departure sortira en fin d’année sur l’eShop.

Annoncé sur Nintendo Switch en avril 2018, World for Two a été lancé aujourd’hui sur la boutique en ligne japonaise. Précédemment sortie pour les appareils mobiles en 2019, la version Switch ajoute 14 nouveaux organismes, et une histoire “Prequel” débloquée après avoir terminé le jeu principal. Ce jeu d’aventure et de création de vie est disponible dès maintenant au prix de 1 400 yens, chez l’éditeur Room6 et le développeur Seventh Rank.

Annulé à la dernière minute, Shing! sortira finalement sur Nintendo Switch le 17 décembre.

Découvrez le système de combat beat-em-up le plus époustouflant et immersif de tous les temps en pourfendant des démons de manière stylée dans la peau d’un ninja badass ! Intégrez un groupe de guerriers déjantés dans une aventure sanglante à travers un pays regorgeant de monstres mythiques et de mystérieuses machines.

Secrets of Me sortira au Japon le 24 septembre, une démo est déjà disponible.

Bandai Namco Entertainment a annoncé la sortie de Neko Tomo Smile Mashimashi sur Nintendo Switch au Japon plus tard cette année. Neko Tomo Smile Mashimashi sera disponible sous forme de jeu physique ou numérique autonome, au prix réduit de 5 280 yens (le jeu original est proposé à 6 270 yens), ou sous forme de mise à jour gratuite du jeu Neko Tomo Switch actuel (la version 3DS ne recevra qu’une mise à jour mineure qui facilite l’achat de costumes, de meubles, etc.) Le jeu et la mise à jour arrivent le 19 novembre !

Sumikko Gurashi Oheya no Sumi de Tabikibun Sugoroku sortira le 3 décembre au Japon pour ¥6,380.

The Secret Order: Return to the Buried Kingdom sort demain, le 18 septembre, au prix de 14.99€.

Incarnez un personnage authentique et gérez tout ce que ce jeu d’aventure ultra-immersif a à vous offrir. Venez à bout d’inoubliables scènes d’objets cachés, d’énigmes plus complexes les unes que les autres, et surtout combattez Nécromant et son armée de squelettes ! Préparez-vous pour une histoire fascinante, Sunward Games et Artifex Mundi vous proposent un jeu d’aventure que vous n’êtes pas près d’oublier. Sauvez le Royaume enseveli.

Caveman Tales arrive aujourd’hui pour 9.99€.

Dans ce jeu de gestion du temps amusant et coloré, vous explorerez, guiderez la tribu, construirez, rassemblerez des ressources, surmonterez des obstacles en cours de route et profiterez du conte de la famille, de l’amitié et du courage !

Prévu pour une sortie le 24 septembre, This is the Zodiac Speaking sortira finalement le 15 octobre.

Pokemon Crystal Pokemon Yellow Zelda: Ocarina of Time 3D Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Zelda: Majora’s Mask 3D Tomodachi Life Super Mario Bros. 3 Super Mario 3D Land Pokemon Red Pokemon Silver Pokemon Gold Pokemon Omega Ruby Super Mario World Zelda: Oracle of Seasons Pokemon Alpha Sapphire Pokemon Blue Zelda: A Link Between Worlds Super Mario Land 2 Zelda: Oracle of Ages Super Mario Maker for 3DS

