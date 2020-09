Devenez la star du show dans BALAN WONDERWORLD, disponible le 26 mars 2021

Les précommandes sont ouvertes pour le nouveau jeu de plateforme/action 3D de SQUARE ENIX et des créateurs de Sonic the Hedgehog

Les joueurs qui partiront à l’exploration de l’univers fantastique de Wonderworld seront guidés par un énigmatique maître de cérémonie appelé Balan. Ce dernier les aidera à restaurer l’équilibre du monde en éliminant les Negaties, des manifestations physiques de l’inquiétude et d’autres émotions négatives. Pour cela, les joueurs pourront sauter, grimper, fracasser les obstacles et bien plus encore tout en explorant une myriade d’environnements uniques et en récoltant plus de 80 costumes qui les aideront dans leur quête. Chaque costume confère un pouvoir spécial comme la tenue « Pumpkin Puncher » permettant de détruire les obstacles ou le costume « Air Cat » donnant la capacité de marcher dans les airs pendant un temps limité.

La nouvelle bande-annonce met en scène le mode multijoueur coopératif de BALAN WONDERWORLD. Grâce à ce mode, deux joueurs peuvent explorer le jeu en mode coopératif local et relever chaque défi en faisant preuve de créativité et en trouvant les combinaisons de costumes donnant les meilleurs résultats. Les joueurs peuvent progresser en toute indépendance à l’aide des aptitudes de leurs costumes respectifs ou, s’ils se rapprochent l’un de l’autre, profiter de la fonctionnalité « Joint Play » et combiner leurs aptitudes de costume.

BALAN WONDERWORLD est une toute nouvelle expérience élaborée par de célèbres développeurs, dont le directeur Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog, cofondateur de Team Sonic) et le concepteur de personnages Naoto Ohshima (Sonic the Hedgehog, Docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic). Ce jeu représente la première collaboration de Yuji Naka et Naoto Ohshima en 20 ans de carrière, et le premier titre de la marque BALAN COMPANY. BALAN COMPANY réunit des développeurs, graphistes et compositeurs pour jeux vidéo de talent afin de raconter les histoires les plus passionnantes qui soient et de proposer des expériences de plateformes inoubliables.

BALAN WONDERWORLD sera disponible le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One et Xbox Series X avec compatibilité Smart Delivery, ainsi que PC (STEAM®). Ce titre n’a pas encore fait l’objet d’une classification. Les précommandes pour les plateformes de génération actuelle sont disponibles via la boutique SQUARE ENIX, les versions next-gen le seront bientôt.