Leak/rumeur ? Les premières informations du nouveau Monster Hunter sur Nintendo Switch

Attention éventuel spoil, les premières informations du Monster Hunter qui devraient être annoncées lors du Nintendo Direct de cet aprem. Attention, ce n’est qu’une rumeur, je vous traduis le poste reddit ci-dessous :

En ces temps difficiles, je vous apporte de bonnes nouvelles, un nouveau titre de Monster Hunter arrive ! Il s’agit de Monster Hunter Rise et il sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch !

Il sera à nouveau fortement inspiré par le Japon, tout comme MHP3e. Vous avez un nouveau compagnon en plus de Palico – un chien que vous pouvez monter et qui est capable de vous aider aussi ! Les lieux sont beaucoup plus ouverts et vous pouvez grimper sur n’importe quelle surface. Vous avez aussi un… grappin de fée (quelque chose comme ça, vous pouvez vous accrocher à n’importe quoi, même à l’air libre). Et oui, il est utilisé dans les nouveaux combos !

Il y aura de nouveaux monstres comme d’habitude, ceux que je connais sont : un jaggi poilu avec une faux au bout de la queue, un qui ressemble à une grue cracheuse de feu, un autre comme un ornithorynque Dodogama, et un zinogre lourd comme un démon avec une queue de feu et de lance pourpre, probablement un vaisseau amiral appelé Magaimagado (le nom occidental sera modifié). Les autres sont Arzuros, Nerscylla (peut-être enveloppé, donc je pense que Khezu aussi ?) et Tobi Kadachi.

La date de sortie est le 26.03.2021 pour le Japon, je ne sais pas pour le reste. Il y aura aussi trois nouveaux amiibos, Doggo, Palico et Flagship.

Ça a l’air fou, non ? Merci d’être à l’écoute, Burshie terminé !

Oh et le chef du village ressemble à un frère de l’amiral de la première flotte.

EDIT : La sortie mondiale aura lieu à la date indiquée ci-dessus, réjouissons-nous !