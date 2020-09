Sniper Elite 4 débarque sur Switch, accompagné des Alliés, le 17 novembre !

Saint Ouen, France – 18 septembre 2020 : Le studio Rebellion, Sold Out et Just For Games sont ravis d’annoncer que Sniper Elite 4 débarquera bientôt sur Nintendo Switch. Comme annoncé lors du dernier Nintendo Direct, le jeu de tir tactique aux nombreuses récompenses, nominé aux BAFTA, arrivera sur Switch en fin d’année, en édition physique, le 17 novembre. Just For Games en sera le distributeur officiel sur le territoire français.

A propos de Sniper Elite 4 :

Sniper Elite 4 est l’opus de la série de jeux de tir du studio Rebellion le plus connu, s’étant vendu à plus de 20 millions d’unités partout sur la planète. Il prolonge l’héritage palpitant de la série et de sa toile de fond, la Seconde Guerre Mondiale, emmenant les joueurs à travers les luxuriants paysages méditerranéen de l’Italie, en 1943, alors que la Resistance s’acharne à défaire la menace planant sur la poussée des Alliés.

Sniper Elite 4 combine de l’action et de l’infiltration avec une liberté de tir inégalée, sur des cartes regorgeant de possibilités tactiques. Les détenteurs de Switch peuvent s’attendre à :

La quintessence du sniping, grâce à une balistique avancée et réaliste.

Une campagne étendue, définie par des cartes immenses et des possibilités tactiques infinies.

La kill-cam X-Ray, véritable marque de fabrique de la série, avec de nouvelles mises à mort explosives.

Retrouvez les armes iconiques de la Seconde Guerre Mondiale : fusils de précision, pistolets, mitraillettes, pièges, grenades et bien davantage.

Améliorez et personnalisez vos compétences et votre armement à mesure que vous progressez.

Des mécaniques de déplacement tactiques : grimpez, accrochez-vous et sautez à travers les cartes !

Et bien plus encore…

Sur Nintendo Switch, Sniper Elite 4 offre de nouvelles fonctionnalités exclusives :