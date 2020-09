25 nouveaux jeux et datés annoncés sur Nintendo Switch

De quoi faire un beau dimanche !

YesterMorrowest daté sur Nintendo Switch au 5 novembre.

Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny arrivera le 24 septembre pour $11.99.

Kitaria Fables est annoncé pour 2021 sur Nintendo Switch.

1974: Feline Revolution est annoncé sur Nintendo Switch.

Nouveau trailer pour Ever Forward:

Non content d’être en retard sur l’ensemble de ses projets, Atooi dévoile un nouveau jeu sur Nintendo Switch.

Cathedral arrivera aussi sur Nintendo Switch.

Alwa’s Legacy arrivera le 29 septembre sur Nintendo Switch.

Mystiqa sortira sur Nintendo Switch.

Pure Pool arrivera avant la fin de l’année sur l’eShop de la console hybride. Laissez les créateurs de Hustle Kings™ vous transporter dans le monde sophistiqué et fascinant de Pure Pool. Faites l’expérience d’une salle de billard vivante et dynamique depuis le confort de votre salon – le tout parfait par une esthétique à couper le souffle signée VooFoo Studios ! Que vous préfériez jouer seul ou vous mesurer à des adversaires, connectez-vous et laissez-vous porter par la meilleure simulation de billard disponible. Avec 4 modes de jeu, du jeu classique de la 8 américain à Tueur, et 4 défis, de Coups parfaits à Royal Rumble, ainsi qu’un mode multijoueur en ligne et en direct, marquez des points, peaufinez vos talents, mesurez-vous aux meilleurs dans des parties et tournois en ligne et tentez de vous placer dans les classements mondiaux. Pure Pool crée aussi des profils ADN et des IA basés sur vous, vos amis et vos ennemis à mesure que vous jouez – et contre lesquels vous pouvez toujours vous mesurer, même lorsqu’ils ne sont pas en ligne.

Curse of Life est annoncé sur Nintendo Switch.

Antonball Deluxe est annoncé sur Nintendo Switch.

Double Pug Switch arrive aussi sur la console de Nintendo, le 15 octobre.

Le très joli Potion Permit est annoncé sur Nintendo Switch.

Alone With You sortira sur Nintendo Switch.

I Am Dead arrivera le 8 octobre.

I Am Dead est un charmant jeu de puzzle conçu par les créateurs de Hohokum et de Wilmot’s Warehouse et dans lequel on explore la vie après la mort. Feu Morris Lupton était le conservateur du musée de la petite île de Shelmerston. Après son décès, il retrouve le fantôme de son chien Sparky et découvre qu’un désastre va s’abattre sur son île bien aimée. Ensemble, ils doivent révéler les vieux mystères de Shelmerston, empêcher le volcan de l’île d’entrer en éruption et sauver les lieux qui les hébergent. Morris et Sparky doivent mettre au jour plusieurs fantômes perdus et disséminés sur Shelmerston. Pour les trouver, notre duo doit visiter des endroits où il a vécu, se plonger dans la mémoire des gens qu’il connaît si bien, et apprendre l’histoire de leurs vies. Pour accomplir cette mission, Morris se sert d’un pouvoir qu’il vient de découvrir et qui lui permet de regarder l’intérieur des objets et des personnes, pour révéler leur contenu et leurs souvenirs, un genre de rayon X surnaturel ! En chemin, vous découvrirez plein de choses sur l’histoire et le folklore de Shelmerston, et sur ses curieux habitants et visiteurs : ses pinsons touristes, son peuple-poisson, ses phoques et la légende d’Aggi – celle qui avait éteint le volcan à l’origine…

Stardash annoncé sur Nintendo Switch.

Victory Heat Rally arrive l’année prochaine.

Maia: Unhappily Ever After est annoncé sur Nintendo Switch.

Sunshine Manor arrivera en 2021.

Decline’s Drops est annoncé sur Nintendo Switch.

Space Grunts est annoncé sur Nintendo Switch.

Make a Killing est un jeu d’horreur et de survie à un joueur, émotionnellement confrontant et provoquant l’anxiété. Joué à la première personne, le joueur joue le rôle du protagoniste Cole, un homme qui se rend sur des terres inexplorées dans l’espoir de sauver son frère Jace. Criblé de dettes, Jace a été aveuglé par la poursuite de la collecte de gisements d’or intacts, pour tomber aux mains du meurtrier de masse maudit Ira King. Malgré ses nobles intentions, Cole s’est laissé prendre au piège d’un jeu du chat et de la souris avec Ira dans un arrangement qui prendra fin. Make a Killing arrivera le 2 octobre pour $9.99.

Detective Case and Clown Bot in: Murder in the Hotel Lisbon arrivera sur Nintendo Switch le 30 septembre pour $9.99.

Assassinat à l’Hôtel Lisbonne est un jeu vidéo directement inspiré des jeux d’aventures point and click, des années 80 et 90. Il embrasse les designs si particuliers de ces époques, en utilisant uniquement le pixel art. Le jeu fonctionne à une résolution native de 256×192, la même qu’utilisait le ZX Spectrum 48k et plus récemment la Nintendo DS.

Synopsis:

Un étrange meurtre s’est produit à l’Hôtel Lisbonne, un homme a mis fin à ses jours en se donnant 14 coups de couteaux dans le dos, tout en buvant tranquillement son café. Cette enquête avec ses faits contradictoirs étant trop complexe pour le policier Garcia seul, il décida d’engager le seul duo d’inspecteur capable de résoudre un tel mystère: l’historique inspecteur Jean Bon et l’irréductible Robot-Clown. Ensemble, ils vont démêler un réseau amoureux si complex et si intrigant, qu’il ne faudra pas moins de 14 médiums, 5 prophètes de sectes apocalyptiques qui peuvent prédire la fin du monde, et 3 diseuses de bonnes aventures lisant la paume de votre main, pour espérer prédire la fin de cette histoire!

Personnages:

Avec le mythique inspecteur Jean Bon, aussi connu comme le pire détective de tous les temps, un homme si brutal et grossier que ses suspects préfèreraient être ecrasés par une locomotive freinant lentement, que d’être interrogé par lui. Et le hilare Robot-Clown qui, bien que travaillant comme faire-valoir attribué de l’inspecteur Bon, il rêve de pouvoir devenir, un jour, un clown de cirque. Malheureusement, et peu importe le nombre de CV envoyés, jamais aucun cirque n’engagera un clown ayant horreur des enfants. Il ne dort jamais, alors en plus de travailler comme faire-valoir le jour, la nuit il fait du stand-up dans un petit bar. La rumeur veut qu’il soit une mitraillette à blagues.

Kemco a annoncé que le RPG fantastique en 2D Dragon Lapis sera bientôt disponible dans la boutique Nintendo Switch eShop au prix de 1 320 yens.