Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 : Wings Of Ruin Investissent La Nintendo Switch En 2021

La saga culte de jeux d’Action/RPG retrouve la console Nintendo avec deux nouveaux titres inédits

Saint-Germain en Laye, le 18 septembre 2020 – Capcom, un des principaux développeurs et éditeurs de jeux vidéo au monde, annonce Monster Hunter Rise™ et Monster Hunter Stories™ 2 : Wings of Ruin, deux nouveaux jeux Monster Hunter™ actuellement en développement pour la console Nintendo Switch™. La série adulée Monster Hunter, à de nombreuses occasions récompensée et véritable succès commercial, continue son ascension vers de nouveaux sommets avec les sorties mondiales de Monster Hunter Rise le 26 mars 2021 et de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin à l’été 2021.

Monster Hunter Rise propose aux Chasseurs de Monstres une évolution de la saga phare de Capcom à travers un ensemble de nouveaux outils particulièrement inventifs et utiles pour traquer et vaincre les créatures les plus féroces. Ils peuvent relever ces défis en solo, ou collaborer avec un, deux ou trois compagnons d’armes en réseau local ou en ligne.

De son côté, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin se présente sous la forme d’un RPG (Jeu de rôles) narratif qui fera vivre aux joueurs les aventures d’un nouveau Rider qui se liera d’amitié avec une myriade de Monstres combatifs et accomplira des quêtes épiques dans des décors extraordinaires.

Retrouvez le trailer de MONSTER HUNTER RISE ci-dessous :

Monster Hunter Rise est un Action/RPG qui transportera les joueurs dans le village pittoresque de Kamura, un tout nouveau lieu au cœur des montagnes qui attire les visiteurs grâce à sa culture unique et ses technologies de chasse innovantes. Une fois que les Chasseurs auront enfilé leur armure et choisi l’un des différents types d’armes, de tout nouveaux terrains de traque les attendront, comme les anciennes ruines du Temple oublié. A noter qu’aucun chargement ne viendra entrecouper l’aventure durant une quête.

Les habitués retrouveront rapidement dans Rise les fondamentaux propres à la saga Monster Hunter. Mais ce nouveau titre en développement sur Nintendo Switch introduit également plusieurs mécaniques de jeu inédites et passionnantes. Pour la toute première fois, des actions « d’accrochage » des Monstres à l’aide d’un “Filoptère“, pouvant être effectuées debout ou en plein air, permettent de novatrices manœuvres aériennes favorisant de nouvelles attaques et stratégies de chasse. En progressant dans le jeu et en venant à bout des différentes créatures, les joueurs peuvent utiliser les éléments récupérés afin de fabriquer des armes et des armures uniques qui augmenteront leurs chances de succès et de survie dans la suite de l’aventure.

Monster Hunter Rise introduira le Magnamalo, le nouveau Monstre emblématique du titre qui constitue un formidable défi pour les chasseurs de tous niveaux. Les joueurs se verront confrontés à d’autres nouveaux monstres comme l’Aknosom, capable de changer de forme, le Tétranadon amphibie, ainsi que de nombreuses espèces déjà plébiscitées pas les fans dans de précédents opus. En plus de la pléthore de quêtes en solo et en multijoueurs, le mode histoire permettra aux aspirants chasseurs de découvrir les secrets liés aux mystérieux événements de «La Calamité » qui menacent le village de Kamura.

Monster Hunter Rise introduit également de nouveaux partenaires de chasse appelés Chumsky, des compagnons “Canyne” personnalisés et chevauchables qui offriront aux joueurs de nouvelles options d’attaque, tandis que les Palicos ,”Felyne” bien connus de l’univers Monster Hunter, reviendront en tant que personnages de soutien à travers diverses actions telles que la guérison. Pour les chasses en solo, les joueurs pourront se faire aider d’un Chumsky et d’un Palico en même temps. En multijoueur, il faudra choisir un des deux avant de partir en Quête.

En plus des éditions standard de Monster Hunter Rise, disponibles en pré-commande en versions physiques et numériques, des éditions numériques spéciales Deluxe et édition physique Collector sont également proposées. Cette édition Deluxe comprendra l’édition numérique Standard du jeu, ainsi qu’un code de téléchargement pour un pack de contenus bonus ingame, tel qu’un ensemble d’armures Spéciales “Kamurai”, des emotes exclusifs, des cosmétiques et d’autres éléments. L’édition Collector en série limitée (physique uniquement) contiendra tout ce que contient l’édition Deluxe, en plus des objets physiques, notamment un pack d’autocollants d’icônes de Monstres, une broche en émail du village Kamura et un Amiibo de Magnamalo, le Monstre phare du jeu. Les options de pré-commande et les détails des prix de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin seront quant à eux annoncés ultérieurement.

Retrouvez le trailer de MONSTER HUNTER STORIES™ 2 : WINGS OF RUIN ci-dessous :

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin invite les fans de RPG à découvrir l’univers de Monster Hunter sous un nouvel angle, à travers une expérience unique proposant un scénario riche, des personnages particulièrement attachants, des quêtes héroïques et des associations avec certains des Monstres iconiques de la saga à succès. Dans le rôle d’un jeune Rider de Monstre capable d’utiliser une Pierre de l’Amitié pour créer des liens spéciaux avec les Monstres, les joueurs peuvent acquérir de l’expérience et améliorer leurs compétences pour renforcer leurs relations avec ces merveilleuses créatures. Lorsqu’ils sont prêts, ils peuvent se lancer dans des aventures mémorables remplies d’événements inattendus et épiques où l’amitié entre les différents protagonistes joue un rôle prépondérant. De plus amples détails sur Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin seront communiqués ultérieurement.