Les nouvelles promotions sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

60 Parsecs! – $2.49 (prix de base: $9.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

A Robot Named Fight – $6.49 (prix de base: $12.99)

Boreal Blade – $3.99 (prix de base: $19.99)

Carcassonne – $7.99 (prix de base: $19.99)

Catan – $9.99 (prix de base: $19.99)

Clustertruck – $8.99 (prix de base: $14.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Cytus Alpha – $34.99 (prix de base: $49.99)

Darkest Dungeon – $14.99 (prix de base: $24.99)

Death Squared – $1.45 (prix de base: $14.99)

Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

Degrees of Separation – $5.99 (prix de base: $19.99)

Deponia – $3.99 (prix de base: $39.99)

Dimension Drive – $1.94 (prix de base: $12.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base: $19.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Draw a Stickman: EPIC 2 – $0.99 (prix de base: $6.99)

Earthlock – $14.95 (prix de base: $29.90)

Fairune Collection – $4.99 (prix de base: $9.99)

Felix The Reaper – $6.24 (prix de base: $24.99)

Figment – $4.99 (prix de base: $19.99)

Flood of Light – $2.49 (prix de base: $4.99)

Garage – $8.99 (prix de base: $14.99)

Gear.Club Unlimited – $4.99 (prix de base: $14.90)

God Eater 3 – $19.79 (prix de base: $59.99)

Graveyard Keeper – $11.99 (prix de base: $19.99)

Guns, Gore and Cannoli – $5.99 (prix de base: $9.99)

Hand of Fate 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Hello Neighbor – $23.99 (prix de base: $39.99)

Hello Neighbor Hide and Seek – $17.99 (prix de base: $29.99)

Implosion – 4.79 (prix de base: $11.99)

Jeopardy! – $7.99 (prix de base: $19.99)

Kamiko – $2.49 (prix de base: $4.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

Kid Tripp – $0.79 (prix de base: $3.99)

Lanota – $7.49 (prix de base: $14.99)

LEGO City Undercover – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $17.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $11.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Video Game – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $17.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $8.99 (prix de base: $29.99)

Little Nightmares Complete Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Lumo – $9.97 (prix de base: $19.95)

Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base: $14.99)

Monopoly – $9.99 (prix de base: $39.99)

Monster Hunter Generations Ultimate – $15.99 (prix de base: $39.99)

Morphies Law – $3.99 (prix de base: $19.99)

Moto Rush GT – $1.49 (prix de base: $14.99)

Mr. Driller DrillLand – $22.49 (prix de base: $29.99)

Mr. Shifty – $8.99 (prix de base: $14.99)

My Hero One’s Justice – $19.79 (prix de base: $59.99)

My Hero One’s Justice 2 – $35.99 (prix de base: $59.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $34.99 (prix de base: $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Nefarious – $3.74 (prix de base: $14.99)

Nine Parchments – $5.99 (prix de base: $19.99)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch – $14.99 (prix de base: $49.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

Odallus: The Dark Call – $4.07 (prix de base: $11.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $35.99 (prix de base: $59.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $3.39 (prix de base: $9.99)

OPUS: Rocket of Whispers – $3.59 (prix de base: $8.99)

OPUS: The Day We Found Earth – $2.00 (prix de base: $5.00)

OTTTD: Over The Top Tower Defense – $0.49 (prix de base: $7.99)

Override: Mech City Brawl – Super Charged Mega Edition – $15.99 (prix de base: $39.99)

Pan-Pan A Tiny Big Adventure – $1.00 (prix de base: $5.00)

Party Hard – $8.99 (prix de base: $14.99)

Phantom Trigger – $8.99 (prix de base: $14.99)

Power Rangers: Battle for the Grid – $11.99 (prix de base: $19.99)

Punch Club – $8.99 (prix de base: $14.99)

Rad – $7.99 (prix de base: $19.99)

Rad Rodgers Radical Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Resident Evil – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Rival Megagun – $10.49 (prix de base: $14.99)

Scribblenauts Mega Pack – $9.99 (prix de base: $39.99)

Shadows of Adam – $10.49 (prix de base: $14.99)

Shelter Generations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Sniper Elite 3 Ultimate Edition – $13.99 (prix de base: $34.99)

Sniper Elite V2 Remastered – $11.89 (prix de base: $34.99)

Streets of Rogue – $11.99 (prix de base: $19.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $17.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $17.99 (prix de base: $59.99)

Syberia 1 & 2 – $9.99 (prix de base: $34.99)

Syberia 2 – $1.49 (prix de base: $29.99)

Sydney Hunter and the Curse of the Mayan – $1.99 (prix de base: $9.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

The Final Station – $11.99 (prix de base: $19.99)

The Forbidden Arts – $6.74 (prix de base: $14.99)

The friends of Ringo Ishikawa – $10.49 (prix de base: $14.99)

The King’s Bird – $4.99 (prix de base: $19.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $11.99 (prix de base: $39.99)

The Long Journey Home – $7.49 (prix de base: $29.99)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

Thumper – $5.99 (prix de base: $19.99)

Totally Reliable Delivery Service – $8.99 (prix de base: $14.99)

Trine 2: Complete Story – $5.09 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trine 4: The Nightmare Prince – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trine: Ultimate Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Trine Enchanted Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

Trivial Pursuit Live! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Undertale – $9.99 (prix de base: $14.99)

Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

Unruly Heroes – $11.59 (prix de base: $19.99)

Valfaris – $12.49 (prix de base: $24.99)

Vasara Collection – $0.99 (prix de base: $9.99)

Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

Wheel of Fortune – $7.99 (prix de base: $19.99)

WILL: A Wonderful World – $8.99 (prix de base: $14.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $19.49 (prix de base: $29.99)