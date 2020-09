Hurlez entre amis : Supermarket Shriek disponible le 23 octobre !

Saint Ouen, France, 22 septembre 2020 : PQube, le studio de développement Billy Goat Entertainment et Just For Games sont ravis d’annoncer que Supermarket Shriek sortira en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 23 octobre prochain ! Just For Games en sera le distributeur officiel sur le territoire français.

Rejoignez un iconoclaste duo homme-chèvre dans cette aventure coopérative récompensée ! Surmontez des obstacles des plus étranges, relevez tous les défis et esquivez des obstacles mortels dans cette trépidante course jusqu’aux caisses enregistreuses !

Le titre regroupe 38 niveaux démentiels dans une campagne coopérative, ainsi que trois modes de jeu PVP hilarants pour 2 à 4 joueurs.

Une expérience coopérative à nulle autre pareil

Guidez nos héros à travers les supermarchés, boutiques et autres magasins, en usant de leurs cris incompréhensibles !

L’homme cri : le caddie tourne à gauche !

La chèvre cri : le caddie tourne à droite !

S’ils crient ensemble : le caddie va tout droit !

Utilisez les gâchettes de votre manette pour faire pousser des cris d’orfraie à notre duo – ou, si vous jouez sur PS4 ou PC, synchronisez deux micros pour hurlez à tue-tête jusqu’à la victoire, dans ce qu’on appelle : “‘le Mode Duo”.

Des obstacles insolites et des défis à la hauteur de vos ambitions

Faites vos vocalises et préparez-vous à affronter une variété de modes de jeux bourrés d’action ! Les 38 niveaux incluent d’étranges courses d’obstacles, d’hilarantes courses en tête-à-tête, le tout sans oublier le-mode-ou-l’on-dégomme-des-conserves.

Attendez-vous à trouver derrière chaque étal un flot ininterrompu d’obstacles vous barrant la route ! Du mondain (tapis roulant, flaques d’huiles) en passant par l’absurde (feu, haches tournoyantes, sumokas), il y en aura pour tout les goûts !

“Apocalypse multijoueur en cours allée 4”

#SettleTheStore dans trois modes de jeux PvP pour de 2 à 4 joueurs !

Faites la course à travers le supermarché et soyez le premier à cocher chacun des items de votre Liste de Course ; dominez l’arène dans un affrontement épique entre hommes, chèvres et caddies dans le mode Sumo ; ou hurlez comme si votre vie (et quelques points) en dépendait dans la Course en tête-à-tête !

Supermarket Shriek sortira en version physique en le 23 octobre sur Playstation 4 et Nintendo Switch.