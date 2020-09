Kirby Fighters 2 dévoilé par erreur sur Nintendo Switch ?

Un récent listing sur Play Nintendo a listé Kirby Fighters 2 comme prochain titre téléchargeable pour le Nintendo Switch. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle image et d’une description assez officielle 19,99€, cette fuite semble assez crédible. Mais comme toute annonce prématurée, rien n’est officiellement confirmé tant que Nintendo (ou une autre société) ne confirme rien officiellement, il ne s’agit donc que d’une rumeur pour l’instant.

Plus d’informations sur Kirby Fighters Deluxe, disponible sur 3DS:

Kirby Fighters Deluxe est une bataille sans merci disponible au téléchargement sur le Nintendo eShop de la Nintendo 3DS & 2DS ! Basé sur le minijeu Combats Kirby de Kirby: Triple Deluxe, cette version est un jeu portable et complet !

Plongez dans ce jeu de combat plein d’action en solo ou contre jusqu’à trois amis en local où vous tenterez de vider leur barre de vie avant la vôtre ! Choisissez parmi 10 différentes versions de Kirby, chacun d’une couleur différente et avec des dons d’imitations propres. Chaque don d’imitation possède des attaques uniques : en tant qu’Archer, tirez des flèches et cachez-vous derrière le décor, ou choisissez Bombe pour lancer des explosifs qui explosent lors de l’impact !

Le jeu propose onze scénarios colorés et dynamiques dans lesquels combattre, et vous trouverez également des plateformes à partir desquelles vous pourrez attaquer vos rivaux. Sautez ou flottez pour éviter les attaques, et assurez-vous d’éviter les dangers et les ennemis dans les niveaux car personne ne veut être écrasé dans Mains à ressort ou carbonisé dans le Volcan Haldera ! Et même si vous êtes vaincu, vous vous transformerez en Kirby fantôme, ce qui vous permettra d’endommager d’autres combattants lorsque vous entrez en contact. Et si vous infligez suffisamment de dégâts sous cette forme, vous reviendrez sous la forme du Kirby d’origine pour continuer à vous battre !

Mais vous ne serez pas seul avec vos dons d’imitation : vous trouverez également une foule d’objets dans les stages, comme de la nourriture et des boissons pour recharger votre vie, mais aussi des canons, des boules à pointes et des étoiles d’attaque à envoyer sur vos ennemis, mais également des bonus de vitesse et d’invincibilité ! Tout ce que vous avez à faire c’est de détruire les caisses dans lesquelles ils se trouvent…

Pour que l’action soit équilibrée, vous pouvez régler des options comme le nombre d’objets et de pièges, si les Kirby fantômes sont actifs et le niveau de handicap de manière à ce que tout le monde puisse s’amuser, quel que soit son niveau. Et si vous n’avez pas réussi à réunir quatre joueurs, vous pouvez compléter avec des Kirby ORDI. Il y a également un mode en équipe, où deux joueurs affrontent deux autres joueurs, dans ce mode chaque équipe partage des objets et peut même libérer la puissance du canon en équipe pour un impact maximum ! De plus il est seulement nécessaire d’avoir un exemplaire du jeu lorsque vous jouez avec des amis en mode téléchargement !

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure en solo, le mode solo propose de survivre à huit rounds et d’affronter un boss pour finir. À chaque fois que vous réussissez un cycle complet, vous débloquez un costume basé sur le don d’imitation utilisé, et si vous réussissez en difficulté très élevée, vous débloquerez une surprise spéciale ! Bien entendu, pour y arriver il vous faudra du temps et de l’entraînement et c’est là que le mode entraînement tombe à pic : vous aurez la possibilité d’améliorer vos capacités contre des Kirby ORDI utilisant toutes les options du multijoueur. L’entraînement paye !

Avec quatre stages de plus que le minijeu Combats Kirby de Kirby: Triple Deluxe, des extras à débloquer, davantage de modes, et une foule de personnalisations, Kirby Fighters Deluxe permettra à jusqu’à quatre joueurs de s’affronter dans la bonne humeur !