Nouveau trailer pour Tennis World Tour 2

Lesquin, le 22 septembre 2020 – NACON et Big Ant Studios sont heureux de présenter une vidéo de Tennis World Tour 2 mettant en avant de nombreuses nouveautés de gameplay. Le jeu sera disponible dès le 24 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC et le 15 octobre sur Nintendo Switch.

Tennis World Tour 2 offre de nombreuses nouveautés et améliorations rendant l’expérience immersive.

Le système de cartes fait son retour, plus orienté gameplay. Avec 5 cartes disponibles en début de match, le joueur devra jouer tactique et les utiliser aux moments clés : amélioration de l’endurance, précision sur le service, ou réduction de la puissance de l’adversaire de quelques points, elles seront d’une précieuse aide pour gagner le match.

Le mode carrière de Tennis World Tour 2 propose de gérer tous les aspects de la carrière de votre joueur : du choix de son apparence au recrutement du staff en passant par le déroulé de chaque saison, rien n’est laissé au hasard pour gagner des points et accéder aux tournois les plus prestigieux.

Les sensations tennistiques sont encore améliorées dans ce nouvel opus avec notamment l’ajout d’un timing précis sur chaque frappe, donnant du rythme aux échanges et permettant d’optimiser sa puissance et sa précision.

De nombreux types de courts sont présents dans le jeu offrant différentes surfaces, chacune ayant ses spécificités qui influent sur la balle et les joueurs. Adaptez votre jeu à la surface et aux conditions météorologiques pour maximiser vos chances !

Enfin le mode en ligne fait également son retour. Plus stable et plus complet, il propose de belles nouveautés telles que le double et un mode classé en simple.

Avec un gameplay plus réaliste et la possibilité d’incarner les plus grands joueurs du tennis sur des courts de renommée mondiale, Tennis World Tour 2 est une simulation conçue pour satisfaire à la fois les fans de tennis et les gamers exigeants.

Tennis World Tour 2 propose une expérience de jeu complète :

Des nouveautés attendues : la possibilité de jouer des matchs en double, jusqu’à 4 joueurs en local ou 2vs2 en ligne, un mode compétitif, un système de service amélioré et la notion de timing des frappes.

Plus de réalisme : les animations plus nombreuses augmentent la fluidité du jeu.

De nombreux modes de jeu : Mode carrière, match rapide, en ligne, tournoi, match classé ou Tie Break Tens, chaque joueur trouvera le format qui lui correspond.

Plusieurs courts officiels : L’Estadio Manolo Santana du Mutua Madrid Open, l’OWL ARENA de Halle ou les 3 courts de Roland-Garros : le Philippe-Chatrier, le Suzanne-Lenglen et le Simonne-Mathieu.