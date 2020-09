Incarnez plusieurs animaux et dévoilez les secrets d’une civilisation oubliée dans Lost Ember, maintenant disponible sur Nintendo Switch

Découvrez le monde sous un nouvel angle, tandis que vous contrôlerez un loup, un oiseau, un poisson et plus d’une douzaine d’autres créatures.

Hambourg, Allemagne – 24 septembre 2020 – Mooneye Studios est fier d’annoncer que Lost Ember, son jeu d’aventure encensé par la critique dans lequel vous incarnez plusieurs animaux, est à présent disponible sur Nintendo Switch au prix de 29,99 $ / 29,99 € / 24,99 £. Préparez-vous à résoudre les mystères d’un royaume séculaire !

Lost Ember est un jeu d’exploration à la troisième personne, qui raconte l’histoire d’une louve et de son compagnon éthéré, capable de prendre possession d’une multitude d’animaux. Les joueurs auront le plaisir de contrôler plus d’une douzaine de créatures différentes, telles qu’un colibri, un poisson, un bouquetin ou un perroquet. Tout au long de leur périple, un esprit leur servira de guide et leur narrera les souvenirs de civilisations humaines disparues qui s’étaient jadis installées sur ces terres.

Vivez une expérience qui oppose la chute de l’humanité et la vie luxuriante d’un monde où la nature a repris ses droits. Explorez terre, mer et air, tandis que vous prendrez possession des créatures sur votre chemin et découvrirez votre environnement sous un tout nouvel angle. Survolez de gigantesques canyons dans le corps d’un perroquet ! Déambulez dans les herbes hautes dans la peau d’un wombat ! Nagez librement dans les eaux d’un lac cristallin en incarnant un poisson ! Votre aventure vous entraînera aussi bien des jungles épaisses aux forêts tropicales luxuriantes, que des plaines arides du désert à des temples archaïques. Préparez-vous à vivre un conte où se mêlent loyauté, désespoir et trahison, et où résonne la culture oubliée des Yanrana dans une nature sauvage dépourvue d’êtres humains.

« Nous avons été agréablement surpris par l’accueil reçu par Lost Ember lors de sa sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC l’an passé, a déclaré Tobias Graff, programmeur et directeur général de Mooneye Studios. Nous avons passé cinq ans à développer le jeu et nous sommes heureux de voir à quel point il a su trouver sa place dans le cœur d’un grand nombre d’entre vous. Nous nous sommes montrés inflexibles avec ce portage sur Switch, de façon à conserver toute la magie et le plaisir qu’offraient les autres versions, et nous avons hâte de voir un tout nouveau public dévoiler tous les mystères du jeu. »

À propos de Mooneye Studios :

Fondé en 2014, Mooneye Studios est une équipe de cinq personnes installée à Hambourg, en Allemagne. Son premier titre, Lost Ember, le jeu d’aventure dans lequel vous incarnez toutes sortes d’animaux, est devenu le deuxième jeu allemand à connaître un succès fulgurant après une campagne de financement participatif. Lost Ember est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC en 2019 et sur Nintendo Switch en 2020.