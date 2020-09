Un trailer de lancement pour Tennis World Tour 2

Lesquin, le 24 septembre 2020 – NACON et Big Ant Studios sont heureux d’annoncer la sortie de Tennis World Tour 2. La nouvelle simulation de tennis est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation®4, Xbox One et PC, et sortira le 15 octobre sur Nintendo SwitchTM.

Tennis World Tour 2 invite les fans à découvrir un jeu de tennis réaliste qui retranscrit les spécificités du sport et son aspect compétitif. De nombreux aspects du jeu ont été entièrement repensés et les animations plus nombreuses permettent d’augmenter la fluidité du jeu et son réalisme.

Tennis World Tour 2 permet aux joueurs d’incarner 38 tennismen et tenniswomen de renom et de laisser leur empreinte sur les plus célèbres courts comme L’Estadio Manolo Santana du Mutua Madrid Open, l’OWL ARENA de l’Open de Halle ou les courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu de Roland-Garros. Le jeu inclus également un Mode Carrière permettant de créer son joueur et un système de cartes permettant d’influencer temporairement sur les statistiques des joueurs pour prendre l’ascendant dans les points importants.

Enfin, un mode en ligne permet aux joueurs de s’affronter en simple et en double. Pour les plus compétitifs, un système de matchs classés fait son apparition, permettant de progresser dans des ligues et de rencontrer des joueurs du même niveau.

Tennis World Tour 2 propose une expérience de jeu complète :

Des nouveautés attendues : la possibilité de jouer des matchs en double, jusqu’à 4 joueurs en local ou 2vs2 en ligne, un mode compétitif, un système de service amélioré et la notion de timing des frappes.

Plus de réalisme : les animations plus nombreuses augmentent la fluidité du jeu.

De nombreux modes de jeu : Mode carrière, match rapide, en ligne, tournoi, match classé ou Tie Break Tens, chaque joueur trouvera le format qui lui correspond.

38 joueurs de renom : les plus grands sportifs font partie du casting cette année dont Rafael Nadal, Roger Federer et Ashleigh Barty.

Plusieurs courts officiels : L’Estadio Manolo Santana du Mutua Madrid Open, l’OWL ARENA de l’Open de Halle ou les 3 courts de Roland-Garros : le Philippe-Chatrier, le Suzanne-Lenglen et le Simonne-Mathieu.

Avec un gameplay plus réaliste et la possibilité d’incarner les plus grandes stars du tennis sur des courts de renommée mondiale, Tennis World Tour 2 est une simulation conçue pour satisfaire à la fois les fans de tennis et les gamers exigeants.