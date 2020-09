Dreamworks : Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia disponible sur Nintendo Switch

La trilogie à succès de Dreamworks Animation et Netflix réalisée par Guillermo Del Toro entre dans le monde des jeux vidéo avec un casting d’exception comprenant les voix d’Emile Hirsch, Charlie Saxton, Lexi Medrano et David Bradley

Lyon, France, le 25 septembre 2020 – Outright Games, Universal Games and Digital Platforms, et BANDAI NAMCO Entertainment Europe annoncent aujourd’hui la sortie de leur tout nouveau jeu vidéo, Dreamworks : Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia, disponible sur Playstation®4, Xbox One, Nintendo Switch ™ et PC Digital.

Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia est un jeu de plate-forme action-aventure basé sur la trilogie des Contes d’Arcadia de DreamWorks Animation, récompensée par un Emmy® Award, et diffusée actuellement en streaming sur Netflix. Elle est composée de Trollhunters, 3Below et de la série à succès récemment sortie, Wizards. Elle a été créée et est produite par le cinéaste Guillermo del Toro, lauréat d’un Academy Award®.

Développé par le célèbre studio de jeu Wayforward, Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia, raconte une nouvelle histoire pleine d’action qui se déroule entre les mondes fantastiques distincts des trois séries et sert de rythme narratif clé pour unifier la trilogie.

Les joueurs incarnent le personnage préféré des fans, Jim Lake Jr, qui voyage dans le temps pour attraper le troll Porgon et tenter de mettre fin à la Tempocalypse. Ils partent à l’aventure à travers les mondes uniques du jeu et rencontrent des personnages familiers tout en améliorant leur armure, en développant de nouvelles capacités et en devenant le héros d’Arcadia. Les fans peuvent s’attendre à de tout nouveaux contenus enregistrés spécialement pour le jeu par les stars de la série, notamment Emile Hirsch dans le rôle de Jim Lake Jr, Charlie Saxton dans celui de Toby Domzalski, Lexi Medrano dans celui de Claire et David Bradley dans celui de Merlin.

“Jim est un personnage vraiment spécial, je suis donc très fier de faire partie de ce nouveau jeu vidéo qui, je l’espère, plaira à un tout nouveau public de fans des Trollhunters“, a déclaré Emile Hirsch, qui interprète Jim Lake Jr, le protagoniste principal de la série et du jeu vidéo. Charlie Saxton, la voix de Toby Domzalski, a déclaré : “Ce fut un véritable plaisir d’entendre la voix de Toby tout au long de la série Les contes d’Arcadia, et donner vie à ce personnage dans un jeu vidéo est quelque chose dont je suis très heureux de partager avec nos fans“.

“Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia s’appuie sur le récit fascinant et les personnages convaincants présents dans la trilogie populaire“, a déclaré Jim Molinets, vice-président de la production, des jeux universels et des plateformes numériques. “Le jeu offre une expérience profondément riche et immersive et nous espérons que les fans l’apprécieront longtemps avec leurs amis. ”

Dreamworks : Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia est disponible dès maintenant sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC Digital. Wizards, le dernier volet de la trilogie des Contes d’Arcadia, est désormais en streaming sur Netflix.