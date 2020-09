Football Manager Touch 2021 annoncé sur Nintendo Switch

– Sur plus de plateformes que jamais, dont les consoles Xbox™ –

Londres, le 24 septembre 2020 – C’est l’une des dates immanquables pour tous les fans de football chaque année : le coup d’envoi de la saison sera donné sur Football Manager™ 2021 le 24 novembre prochain, sur l’Epic Games Store et Steam. Cette année, la série FM sera disponible sur plus de plateformes que jamais, notamment grâce à son grand retour sur les consoles Xbox après treize ans d’absence.

FM21 est la suite de FM20 , qui a battu de nombreux records pour Sports Interactive™ et SEGA®, notamment suite à sa période de gratuité sur l’Epic Games Store. A partir d’aujourd’hui et jusqu’au lancement, les fans qui précommandent FM21 (sur PC et Mac) chez un revendeur numérique agréé par SEGA* recevront une réduction de 10%, ainsi que l’opportunité de lancer leur carrière de manager avec un peu d’avance. Cet accès anticipé au jeu sera ouvert environ deux semaines avant la date de sortie officielle, et les campagnes solo lancées durant cette période pourront être poursuivies dans la version finale. Cet Accès Anticipé sera disponible pour la première fois sur l’Epic Games Store, ainsi que sur Steam.

FM21 offre une nouvelle approche du rôle de manager, en ajoutant des outils lui permettant de développer sa personnalité et ses talents. Les nombreuses additions et mises à jour offrent un niveau d’authenticité accru ainsi que de nouvelles couches de profondeurs et de dramaturgie. Nous dévoilerons les nouvelles fonctionnalités et contrats de licence sur les réseaux sociaux et le site officiel de Football Manager , à partir du début du mois d’octobre.

Le Studio Director de Sports Interactive, Miles Jacobson, déclare : « Football Manager 2021 est un titre historique pour nous, en tant que studio. Nous sortons FM sur plus de plateformes que nous l’avons jamais fait, et offrons donc à plus de joueurs l’opportunité de gérer leur club préféré que ce soit sur PC, depuis leur canapé sur consoles ou sur leurs téléphones et tablettes. »

Pour la première fois depuis plus de dix ans, Football Manager revient sur Xbox. Football Manager 2021 Xbox Edition sortira avant la fin de l’année dans une version spéciale – élaborée à partir de la série Touch – parfaitement optimisée pour la manette Xbox.

FM21 Xbox sera disponible sur le Xbox Store dans une version numérique Play Anywhere qui permet aux joueurs de partager leurs sauvegardes entre leur console Xbox et leur PC sous Windows 10. Le jeu sera disponible sur Xbox One et sur la prochaine génération de Xbox – Xbox Series S et Xbox Series X – et il suffira d’acheter le jeu une fois pour l’avoir sur tout l’écosystème Xbox.

L’ensemble des fonctionnalités seront révélées sur les réseaux sociaux de FM début novembre.

Football Manager Touch (sur Epic, Steam, Nintendo Switch™, iOS et Android) et Football Manager Mobile (sur iOS et Android) sortiront bientôt. Comme les années précédentes, FM21 Touch sur PC et Mac sera disponible en jeu complet sur Steam et Epic Games Store tout en étant gratuitement accessible pour les acquéreurs de FM21 sur ces deux plateformes. FM21 Touch sur Nintendo Switch™ rejoindra l’équipe en décembre et toutes les informations sur les dates de sortie des autres versions seront dévoilées sur nos réseaux sociaux en octobre. Toutes les informations sur les versions mobile et Touch arriveront début novembre.

Toutes les informations sur FM21 sont disponibles sur www.footballmanager.com.

*L’Accès Anticipé est accessible uniquement chez les revendeurs numériques agréés par SEGA. Consultez la liste exhaustive ici, ainsi que tous les détails sur la politique de SEGA vis-à-vis des plateformes de revente numérique.