Patch 2.0 de Pine sur Nintendo Switch

L’open world indépendant, Pine sur Nintendo Switch, sort aujourd’hui sa version 2.0 pour la console hybride. La sortie imprévue du titre sur la console, ce, avant d’autre plate-formes pourtant annoncée avant (PS4 et XBOX One) avait laissé un petit goût amer en comparaison de la version PC.

Même s’il était évident qu’un Open World 3D tournant avec le Nemesis System serait un véritable défi d’optimisation pour un gros studio. Le fait de sortir à couteau tiré une version Switch en même temps que celle sur Ordinateur relevait encore plus du challenge.

Alors qu’est-ce que corrige cette version 2,0 exactement ?

►Augmentation de la densité en éléments (arbres, herbe) maintenant équivalente au jeu PC

►Réduction du temps de chargement de 55% (Chrono en main, notre partie à quand même mit 2minutes à se charger)

►Stuttering et Framerate corrigés et améliorés

►Ajout du paramètre de pilotage automatique de la caméra

►Prise en charge de paramètres d’inversions séparés pour la visée de la caméra que ce soit à distance ou normale

►Ajout d’une sensibilité distincte pour la visée à distance

►Ajout du “ Coyote Time ” pour une plate-forme plus fluide et plus indulgente

►Annulation d’esquive pour un combat plus réactif

►Ajout d’une barre d’écran de chargement pour voir la progression

►Contrôle directionnel fractionné au combat afin que vous puissiez choisir votre direction dans certaines parties de certains mouvements, rendant le combat beaucoup plus réactif

►Prise en charge des langues néerlandaise, japonaise et Coréenne (avec une sortie sur le territoire Japonais avec l’éditeur Kakahashi Games)

CHANGEMENTS ET AJUSTEMENTS

►Refonte complète de l’interface utilisateur: l’interface utilisateur s’adapte désormais à la station d’accueil / ordinateur de poche en fonction de la résolution

►Suppression du lissage de la visée de la caméra

►Le coup de pied et le glissement sont désormais toujours possibles (également à distance et lorsque rien n’est équipé)

►Changement du son de début et de fin de quête (est maintenant différent)

►Lorsque vous quittez un intérieur (grotte ou caveau) avec votre objectif de reconnaissance déployé à l’intérieur, il vous reviendra automatiquement

►Vous pouvez maintenant rouler et sauter hors de l’accroupissement

►Effet de ralenti sur les mouvements de combat modifié pour le rendre plus réactif

►Collision de caméra refaite pour un mouvement de caméra plus fluide, en particulier à l’intérieur

Et de nombreuses autres choses ici détaillées.

De nombreuses améliorations visuelles et correctifs de bugs de quêtes ont été apportés. Pour les bugs, tous ceux connus sont aujourd’hui corrigés selon le studio, ce qui laisse donc l’opportunité d’en signaler de nouveaux. L’entrée des cavernes est maintenant dessinée dans le brouillard et des éléments tel que les torches ou les lieux d’offrandes avec les bugs lors de la reconquête du village, ont été résolus.

On regrettera cependant que le jeu conserve un pop-in de textures, bien que lointain et aussi faible que sur la version 1.05 en nomade -qui était moins importante qu’en docké-, cela le rendant encore moins flagrant dans les zones ayant obtenu un regain de densité d’arbres. Le tout semble donc bien plus optimisé, mais encore quelque-peu perfectible. Quand on pense cependant que chaque tribu sur la carte évolue seule sans votre intervention et que vos actions peuvent aussi les affecter, la densité de choses à charger semble un peu trop importante. Pourtant, à aucun moment la Nintendo Switch ne crache ses poumons par le ventilateur, la mission n’est donc pas impossible et Twirlbound a déjà annoncé travailler sur de prochains correctifs !

Dans les annonces intéressantes, il y a aussi le fait qu’ils aient dit qu’on en apprendrait bientôt plus sur les versions Xbox et Playstation. Pour ceux et celles qui attendraient Pine sur ses consoles-ci !