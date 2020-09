Une démo pour Kingdom Hearts: Melody of Memory sur Nintendo Switch

Kingdom Hearts: Melody of Memory est présent lors du TGS Online 2020, mais pas d’information en plus aujourd’hui. On sait juste qu’une démo gratuite arrivera sur tous les supports (PS4, Xbox One, Switch) au milieu du mois d’octobre, soit un petit mois avant la sortie du jeu prévue pour le 13 novembre.

Proposant aux fans plus de 140 morceaux et 20 personnages issus des différents titres de leur franchise adorée, KINGDOM HEARTS Melody of Memory leur donne l’occasion rêvée de revivre leurs moments préférés d’une façon inédite. Les porteurs de Keyblade traverseront des mondes Disney emblématiques et s’allieront avec des personnages Disney familiers au rythme de musiques inoubliables de la franchise KINGDOM HEARTS et de chansons indémodables des grands films de Disney.

Qu’ils soient seuls ou accompagnés de leurs amis et de leurs familles en mode Coop locale ou en mode multijoueur en ligne, les joueurs devront faire face à de nombreux ennemis et combattre des boss coriaces pour atteindre le haut du classement. À travers trois styles de jeu différents, les joueurs de tous âges pourront choisir le niveau de difficulté en fonction de leurs préférences : profiter des chansons et jouer avec des commandes simplifiées ou bien démontrer leurs compétences en utilisant des combos compliqués afin de battre tous les records.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory, un jeu de rythme et d’action inédit, sera disponible le 13 novembre 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One et Xbox One X.