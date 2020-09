Mass Effect Trilogy sur Switch serait reporté

Après avoir été listé de nombreuses fois sur différents stores et à différentes dates, la Mass Effect Trilogy refait parler d’elle aujourd’hui. En effet, l’un des auteurs de celle-ci nous en dit plus sur les raisons … De son report ! Pour être plus précis: on attendait surtout les raisons du manque d’annonces plus la date se rapprochait de sa deadline. Bien qu’on pouvait se douter que le Covid n’y était pas pour rien. Si tout ceci s’avère être vrai bien entendu. Ce même monsieur nous avait par ailleurs indiqué “Octobre” ainsi qu’une version Nintendo Switch de Mass Effect Trilogy qui ne serait pas à prévoir « en même temps ».

( Historique des différentes News à ce sujet : 11 Août, 16 Septembre et 21 Septembre )

Si les revendeurs ne semblaient pas d’accord avec cette affirmation, il ne revient pas là-dessus durant la vidéo. Se contentant d’énoncer les « faits » de « bruits de couloir » qu’il aurait entendu. On insiste sur le conditionnel, car il ne s’agit ici que des rumeurs (leaks). En gros, le Mass Effect 1 ne répondrait pas aux critères de qualité pour une uniformisation de la trilogie, le travail des studios Bioware et EA Games s’apparentant, des mots du monsieur : Plus à un portage comme les Zelda que comme la trilogie Super Mario 3D All-Stars. Qui en effet se contentait d’une récréation des menus et écrits et d’une émulation liftée du reste. Tandis que The Legend of Zelda: Link’s Awakening est une recréation complète. Il se ravise / précise ensuite en indiquant que ce serait plus un travail « entre les deux ».

Rien de très concret en somme. Le monsieur nous précise donc que la trilogie serait donc reportée pour 2021. Si l’on en croit ses précédents dires, donc, la version Switch ne sortirait pas en même temps que les autres versions.

La fin de la vidéo est un plaidoyer qui cible les fans. Jugés trop virulents de Mass Effect s’énervant contre le Rédacteur/ Leakeur en question parce que le jeu n’est toujours pas annoncé. Rien de très palpitant donc, sinon qu’on ne peut que vous rappeler qu’il ne sert à rien de s’énerver sur les gens ! Autant se détendre sur un bon jeu !

Source : Venturebeat