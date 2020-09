24 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Embracelet est un jeu d’aventure qui prend place dans la Norvège du Nord. De l’exploration, des énigmes et une histoire palpitante dans un environnement unique. Embracelet vous met dans la peau de Jesper, un adolescent norvégien vivant en ville avec sa mère. Un jour, il se voit confier un vieux bracelet par son grand-père, originaire d’une petite communauté de pêcheurs dans le nord. Ce bracelet a des pouvoirs… des pouvoirs étranges et mystérieux ! Jesper reçoit alors pour tâche de percer les mystères autour du bracelet. D’où vient-il ? À qui appartient-il ? Et pourquoi son grand-père a-t-il quitté l’île et abandonné son ancienne vie ? Doté d’une difficulté limitée, d’une histoire passionnante et d’une superbe bande-son, Embracelet se destine à tous les amateurs de jeux vidéo originaux et chaleureux. Embracelet est une création de Mattis Folkestad, le concepteur solo du jeu d’aventure primé Milkmaid of the Milky Way.

Adventures Of Chris arrive lui le 8 octobre.

Alchemist Adventure sortira à la fin d’année !

Bacon Man sortira le 29 septembre.

R-Type Final 2 sortira début 2021.

Cotton Reboot! arrivera le 25 février prochain.

G-mode a annoncé que le jeu de puzzle d’action Magical Drop DX pour Nintendo Switch est le nouveau jeu de la série G-MODE Archives. Le Magical Drop DX permet aux joueurs d’éliminer les bulles de couleur en faisant correspondre trois ou plus de la même couleur sur une seule colonne. Un mode histoire est inclus ainsi que des classements en ligne. Magical Drop est sorti pour la première fois dans les arcades en 1995 et a été porté sur de nombreux systèmes dont Super Famicom, avec cinq suites disponibles. Cette version DX a d’abord été diffusée sur les smartphones en 2009.

G-MODE Archive Series 19 Magical Drop DX sort au Japon le jeudi 8 octobre 2020, au prix de 500 ¥, et a reçu la note CERO B (adapté aux 12 ans et plus). Les fans de la série peuvent déjà se procurer ACA NEOGEO Magical Drop 2 et ACA NEOGEO Magical Drop 3 sur la boutique en ligne Nintendo Switch, au prix de 838¥ chacun.

Hunting Simulator 2 sortira sur Nintendo Switch le 15 octobre.

Un remake du jeu Mad Father est prévu sur la Nintendo Switch pour le mois prochain au pays du soleil levant.

Dungreed sortira le 27 octobre !

D3 Publisher a travaillé d’arrache-pied pour sortir des jeux sur le Nintendo Switch. Cette fois, ils sont à nouveau aux côtés du développeur Intense pour proposer une version améliorée du jeu d’aventure à suspense sur PSP Misshitsu no Sacrifice, sorti en février 2010. Le nouveau titre s’appelle Sacrifice of the Abyss et arrivera le 17 décembre avec la prise en charge des langues anglaise, japonaise et chinoise (traditionnelle et simplifiée). Le jeu sera lancé au détail pour 4 800 yens et en version numérique pour 3 990.

Spicysoft a confirmé l’arrivée de Spice & Wolf VR2 sur PlayStation VR, VIVE, Oculus Rift, Oculus Go et Nintendo Switch.

Renzo Racer arrive le 15 novembre.

VivaGames a annoncé la sortie du jeu d’aventure cinématographique interactif Immerse Land sur la boutique en ligne Nintendo Switch la semaine prochaine. Le drame interactif en direct Immerse Land a été lancé l’année dernière sur l’application Tencent Video, et a été vu plus de 16 millions de fois depuis. Le jeu Switch permet aux joueurs d’utiliser le Joy-Con et l’écran tactile pour aider l’héroïne Emma à retrouver sa fille disparue.

Et on termine avec le top des ventes sur l’eShop 3DS de la semaine, marqué par le retour au premier plan de Monster Hunter Stories boosté par l’annonce de sa suite.