La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (G.I. Joe, Transformers, Vigil, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Toujours bon à savoir, pour avoir des cartes eShop en promotions, n’hésitez pas à aller chez notre partenaire eneba.

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

G.I. Joe: Operation Blackout – 5.7GB

Woodsalt – 5.4GB

I Am Dead – 4.4GB

Vigil: The Longest Night – 3.1GB

Transformers: Battlegrounds – 3.0GB

Let’s Sing Queen – 3.0GB

Nubarron: The adventure of an unlucky gnome – 2.3GB

Falcon Age – 1.6GB

The Jackbox Party Pack 7 – 1.5GB

Supermarket Shriek – 1.3GB

Hot Shot Burn – 1.3GB

Umihara Kawase BaZooKa! – 1.2GB

Alwa’s Legacy – 1.1GB

Postal Redux – 1018MB

103 – 899MB

Grim Legends 2: Song of the Dark Swan – 697MB

Charterstone: Digital Edition – 613MB

Puddle Knights – 496MB

Farm Builder – 457MB

Adventures of Chris – 354MB

Ikenfell – 217MB

Powertris – 217MB

Liege Dragon – 191MB

Orangeblood – 172MB

Home: Postmortem Edition – 169MB

Birthday of Midnight – 164MB

Logic Puzzle Collection: Sudoku – Permudoku – Nonodoku – 137MB

Street Racer Underground – 117MB