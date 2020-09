Le plein de vidéos pour Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch

Capcom profite du TGS 2020 Online pour en dévoiler un peu plus sur Monster Hunter Rise qui arrive sur Nintendo Switch.

Ce nouvel épisode de la série d’action-RPG vous invite à affronter de redoutables monstres et à vous élancer vers de nouvelles hauteurs. Préparez-vous à découvrir le pittoresque village de Kamura, situé au sommet d’une montagne paisible et fort d’une culture unique et de toutes nouvelles technologies de chasse. Grâce à des insectes spéciaux nommés Filoptères, il sera possible de s’élancer dans n’importe quelle direction et ainsi d’escalader des falaises et diverses structures. Toutes les zones de quête sont regroupées en régions uniques, ce qui permet d’explorer la verticalité et l’immensité de chaque environnement sans temps de chargement. MONSTER HUNTER RISE sortira sur Nintendo Switch le 26 mars 2021. Une édition numérique deluxe du jeu sera aussi disponible et comprendra le jeu complet et un pack de DLC « Kit deluxe » comprenant des bonus en jeu tels qu’un set d’armure spéciale « Kamurai », des émotes exclusives, des objets d’apparat et bien plus. L’édition standard et l’édition deluxe de MONSTER HUNTER RISE peuvent être précommandées dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop. Précommander l’une de ces deux éditions permet de débloquer des objets bonus en jeu tels que des armures spéciales. Il sera aussi possible d’obtenir d’autres bonus en jeu grâce aux amiibo Monster Hunter. De plus, une édition collector de MONSTER HUNTER RISE sera elle aussi disponible le 26 mars 2021 au lancement du jeu. Cette édition inclura une version physique du jeu, un code de téléchargement pour le pack de DLC « Kit deluxe », un amiibo Magnamalo, un badge et un ensemble d’autocollants.