Un nouveau trailer pour Puyo Puyo Tetris 2 sur Nintendo Switch

Lors de la PAX Online, SEGA a présenté un premier aperçu de l’histoire colorée de Puyo Puyo Tetris 2, offrant ainsi aux joueurs leur chance de planifier ce qu’ils éclateront et ce qu’ils aligneront dans un tout nouveau mode aventure. Sega profite du TGS 2020 online pour proposer un nouveau trailer.

Retrouvez Ringo, Tee, ainsi que leurs adorables compagnons mais également de nouveaux personnages pour une toute nouvelle aventure ! Les mondes de Puyo Puyo et Tetris ont fusionné grâce à un être mystérieux et puissant connu sous le nom de Parasite Dimensionnel. Suite à cette menace imminente, Ringo, Tee et leurs camarades doivent traverser leur monde afin d’éclater des Puyos et aligner des Tetriminos pour sauver leurs amis d’un sombre dessein. Cependant, ils apprendront rapidement que leur quête implique plus que ce qu’il n’y parait. Avec de nouveaux mystères et d’indices à découvrir, plongez dans cette nouvelle aventure !

En réunissant ces deux puzzles de légendes, Puyo Puyo Tetris 2 propose une toute nouvelle histoire, les joueurs profiteront ainsi d’un casting vibrant et de différents modes de gameplay. Avec une nouvelle carte du monde à découvrir, des nouvelles conditions de missions spéciales et un système de progression durant les combats de talents, le mode aventure apporte une toute nouvelle profondeur à la campagne du jeu.

Ce nouveau mode aventure propose :

Une nouvelle carte du monde : Naviguez de niveau en niveau à travers de longues routes à embranchement et différents niveaux bonus, dans une nouvelle carte du monde. Perfectionnez-vous en refaisant les niveaux en toute liberté afin de réaliser de meilleurs scores et d’obtenir de meilleures récompenses ! Un menu permet aux joueurs d’accéder directement aux différents niveaux, de vérifier la progression des étoiles, et plus encore !

Naviguez de niveau en niveau à travers de longues routes à embranchement et différents niveaux bonus, dans une nouvelle carte du monde. Perfectionnez-vous en refaisant les niveaux en toute liberté afin de réaliser de meilleurs scores et d’obtenir de meilleures récompenses ! Un menu permet aux joueurs d’accéder directement aux différents niveaux, de vérifier la progression des étoiles, et plus encore ! Des Combats de Talents : Grâce au mode aventure, les joueurs peuvent utiliser le style de jeu qu’ils préfèrent pour gagner de l’expérience, évoluer les stats de leurs personnages, et s’entraîner sur différents niveaux de difficultés selon la puissance de l’équipe ! Après vous être exercé au mode aventure, mettez votre finesse et votre ingéniosité à l’épreuve dans le mode Combat de Talents, un nouveau mode de Puyo Puyo Tetris 2 .

Grâce au mode aventure, les joueurs peuvent utiliser le style de jeu qu’ils préfèrent pour gagner de l’expérience, évoluer les stats de leurs personnages, et s’entraîner sur différents niveaux de difficultés selon la puissance de l’équipe ! Après vous être exercé au mode aventure, mettez votre finesse et votre ingéniosité à l’épreuve dans le mode Combat de Talents, un nouveau mode de . Des items à débloquer : Les joueurs débloqueront des cartes items qui offriront des capacités spéciales et des options dans le mode Combat de Talents, des éléments qui seront primordiaux pour gagner vos parties. En progressant tout au long du mode aventure, les joueurs pourront débloquer de nouveaux personnages jouables, de nouveaux backgrounds, des bonus de niveaux et bien plus. Des crédits à dépenser dans le shop in-game pourront également être collectés.

Boostez votre stratégie et augmentez la puissance de votre équipe dans le nouveau mode Combat de Talents de Puyo Puyo Tetris 2 avec un pack de huit cartes rares, dont trois cartes spéciales présentant des items issus de de la série Sonic the Hedgehog ! Ce pack est exclusif à la Launch Edition Puyo Puyo Tetris 2.

La version physique de Puyo Puyo Tetris 2 est disponible en précommande sur Nintendo Switch™, PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox One et Xbox Series X.

Puyo Puyo Tetris 2 (Nintendo Switch)

Puyo Puyo™ Tetris® 2 sortira le 8 décembre sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, mais également sur PlayStation®4 et PlayStation®5 plus tard dans l’année.

Xbox Series X Smart Delivery & la mise à niveau PS5 :

Puyo Puyo™ Tetris ® 2 bénéficiera de la fonctionnalité Smart Delivery de la Xbox Series X à sa sortie. De plus, une fonctionnalité similaire sera également disponible au lancement de la PS5, sans coût supplémentaire.