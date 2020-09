Bastion et Transistor à -80% sur l’eShop de la Nintendo Switch

SuperGiant Games a beaucoup de succès en ce moment avec Hades, qui vient de faire ses débuts sur Nintendo Switch. Le jeu est en tête des hit-parades depuis son lancement, mais ce n’est certainement pas la seule réussite du studio.

SuperGiant a également sorti Bastion et Transistor, qui sont tous deux extrêmement bien accueillis par les critiques et les fans. C’est le moment idéal pour les prendre tous les deux, puisqu’ils sont proposés à -80 % sur la boutique en ligne nord-américaine de la Nintendo Switch. Vous pouvez vous procurer Bastion pour 3 $ et Transistor pour 4 $. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.