Nouveau trailer pour COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND sur Nintendo Switch

PARIS, le 28 septembre 2020 – Lors du SQUARE ENIX PRESENTS du TGS 2020 en ligne, SQUARE ENIX® a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND™ sur Nintendo Switch™. Riche en fonctionnalités inédites optimisant l’expérience de jeu, comme des boosts de vitesse et un mode d’affichage rétro, cette collection numérique composée de THE FINAL FANTASY LEGEND, FINAL FANTASY LEGEND II et FINAL FANTASY LEGEND III a su conserver tout le charme et l’émerveillement propres aux jeux d’origine, si novateurs il y a 30 ans.

Découvrez la bande-annonce du TGS 2020 :

Les fans de RPG pourront se lancer dans l’aventure, affronter des monstres, explorer des villes et découvrir des univers fantastiques lorsque COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND sortira au format numérique sur Nintendo Switch, le 15 décembre 2020. Cette collection de RPG classiques est disponible en pré-commande via le Nintendo e-Shop.