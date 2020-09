28 nouveaux jeux annoncés ou daté sur Nintendo Switch

Et on commence avec une grosse annonce, tout de même, un MMORPG gratuit, Skyforge, qui sort avant la fin de l’année sur Nintendo Switch. La SF et la fantasy se rencontrent dans Skyforge, un MMORPG gratuit situé dans le monde à couper le souffle d’Aelion. En tant qu’immortel en route vers la déification, vous êtes la dernière ligne de défense de la planète face aux forces hostiles qui cherchent à la détruire. Maîtrisez un système de combat dynamique et déchaînez vos incroyables pouvoirs célestes pour repousser les invasions. Choisissez l’une des 18 classes jouables uniques, faites équipe avec des immortels du monde entier, découvrez un univers extraordinaire rempli de divinités et de monstres et accomplissez votre destin de héros d’Aelion.



Les divinités d’Aelion ont disparu. Maintenant, des créatures venues des profondeurs, des faucheurs issus de puits de feu et des machines inhumaines venant des froides terres dévastées menacent l’existence d’Aelion et de ses habitants. Combattez les envahisseurs extraterrestres pour obtenir de nouvelles aptitudes, des récompenses, des fidèles et maintenez la sécurité d’Aelion !



Faites savoir à vos ennemis qu’Aelion est bien défendue. Maîtrisez le système de combat intuitif de Skyforge, exécutez des attaques et des combos dévastateurs et ramassez les récompenses. Vous pouvez récolter des objets spéciaux pour créer de nouvelles armes, apprendre des compétences et utiliser vos étonnants pouvoirs célestes sous forme divine !



Choisissez l’une des 18 classes déblocables et basculez entre elles selon la situation ou votre style de jeu. Déchaînez-vous avec les riffs de la mort du décibel, siphonnez la force vitale de l’ennemi avec le revenant et maîtrisez la puissance de la nature avec le saronide !



Découvrez des aventures sans limites avec les modes joueur contre environnement (JcE) et joueur contre joueur (JcJ) de Skyforge. Explorez plus de 100 lieux interstellaires, seuls ou avec d’autres immortels en ligne, dans le monde ouvert ou dans de petites instances. Grâce aux dernières mises à jour, vous pouvez même vous rendre sur une nouvelle planète mystérieuse : Terra !

Street Racer Underground est annoncé sur Nintendo Switch et sortira le 9 octobre prochain sur l’eShop pour 5.99€.

Achetez votre nouvelle voiture, mettre à niveau et la course commence. Atteindre autant de points de contrôle que possible dans l’infini le mode, fuir les flics vous poursuivre ou affrontez contre d’autres pilotes dans quatre épreuves de course difficiles.

Le studio indépendant Rain Games annonce développer le jeu Teslagrad 2. La suite du jeu indé à succès.

Ce jeu était toujours au fond de mon esprit durant les six dernières années. Alors que nous travaillions sur nos jeux, j’ai rassemblé les meilleures idées de ces années pour concevoir Teslagrad 2.

le développeur Peter Meldahl

Dans 10 SECOND NINJA X, vous avez 10 secondes pour détruire des robots. Décrochez 3 étoiles, grimpez dans les classements, découvrez des secrets et arrêtez le capitaine Greatbeard. Le jeu sortira sur l’eShop dans “peu de temps”.

10 SECOND NINJA X est un jeu d’action intense terriblement rapide. En parfait psychopathe, l’infâme capitaine Greatbeard vous a enlevé et a piégé vos amis de la forêt dans son armée de robots. Greatbeard ne vous considère pas comme le ninja le plus rapide de tous les temps et il a TORT. Détruisez tous ses robots dans chaque niveau en 10 secondes ou moins. Soyez assez rapide pour décrocher les 3 étoiles tant convoitées. Affrontez les 100 niveaux, explorez le dirigeable de Greatbeard, découvrez des secrets, grimpez dans les classements et montrez à tout le monde ce que veut dire être LE HÉROS LE PLUS RAPIDE, LE PLUS COOL ET LE PLUS CONCENTRÉ DE TOUS LES TEMPS.

Toihaus a annoncé qu’ils allaient bientôt lancer le jeu de rôle fantastique DarkBlood -Beyond the Darkness- sur Nintendo Switch.

DarkBlood -Beyond the Darkness- est un RPG de fantasy sombre dans lequel vous avez puisé le sang du roi démon et avez ensuite été jeté dans un donjon où vivent plus de 200 monstres uniques. Vous pouvez vaincre les monstres via le système de bataille de cartes du jeu, en utilisant des objets et des compétences pour progresser, avec plus de 200 accessoires et objets que vous trouverez dans le jeu. DarkBlood vous permet de changer de classe avec un type de guerrier qui se vante de sa force, un type de magicien qui utilise pleinement la magie et un type d’artiste martial qui se bat à mains nues ! Vos armes et votre armure peuvent également être améliorées tout au long du jeu. DarkBlood est disponible sur les smartphones. Il n’y a actuellement aucune date de sortie pour la version Switch.

Green Hell est une lutte accablante pour votre survie au cœur de la forêt amazonienne. Tandis que le poids de la solitude fera plier son corps comme son esprit, le joueur devra s’accrocher à la vie dans un périple qui le mettra à rude épreuve. Combien de temps survivrez-vous aux dangers de l’inconnu ? Le jeu vient d’être daté au 8 octobre.

GREEN HELL est un simulateur de survie en monde ouvert vous plongeant dans un territoire inconnu de la forêt amazonienne. Seul dans la jungle, sans nourriture ou équipement, vous devrez apprendre à survivre et trouver un moyen de vous échapper. Tandis que le poids de la solitude fera plier son corps comme son esprit, le joueur devra s’accrocher à la vie dans un périple qui le mettra à rude épreuve. Combien de temps survivrez-vous aux dangers de l’inconnu ? Vous ne pourrez compter sur aucune aide extérieure durant votre voyage. Armé seulement de vos deux mains, vous devrez apprendre comment survivre en construisant des abris, fabriquant des outils et des armes pour chasser de quoi manger et vous défendre. La jungle impitoyable vous obligera à lutter en permanence contre les animaux sauvages et les maladies tropicales. Votre propre esprit vous tendra des pièges inspirés par vos peurs les plus profondes de ce qui peut bien rôder dans les ténèbres sans fin de cette jungle.

HISTOIRE

Vous êtes pris au piège au cœur de la forêt amazonienne, une émeraude impénétrable. Un Enfer vert. Votre objectif est de survivre dans les profondeurs d’un environnement cauchemardesque en ne comptant que sur votre instinct pour vous échapper. Avec seulement une radio à disposition, vous devrez suivre la voix familière d’un être cher à travers cette jungle hostile et sans fin, dévoilant petit à petit les raisons de votre présence ici. Ce que vous découvrirez sera bien pire que tout ce que vous aurez pu affronter pour survivre.

LA QUESTION

Jusqu’où peut s’égarer la psyché humaine ?

PRINCIPES DU JEU

SIMULATEUR DE SURVIE RÉALISTE

• Utilisation de techniques de survie réalistes (feux de camp, construction de camp, fabrication de pièges de chasse)

• Récolte et combinaison d’objets pour survivre (fabrication d’armes et d’outils)

• Récolte de nourriture (en chassant ou en cultivant)

• Soignez vos blessures ou vos maladies suivant la situation

UN THRILLER PSYCHOLOGIQUE

L’histoire de Green Hell se penche sur l’aspect psychologique de la survie en conditions extrêmes. Isolé, le joueur doit faire face à une situation impitoyable, et combattre pour survivre un jour de plus. Non seulement l’environnement vous sera hostile, mais vous devrez également vous battre pour conserver votre santé mentale. Réussirez-vous à survivre, ou sombrerez-vous dans les abysses de votre esprit ? Pour découvrir la vérité, le joueur devra affronter l’adversaire le plus féroce qu’il n’ait jamais eu à affronter : ses propres peurs et faiblesses.

UN JEU DANS LA FORÊT AMAZONIENNE

La forêt amazonienne est l’environnement naturel le plus riche du monde. Spectaculaire, multicolore, d’une atmosphère sonore saisissante et d’un exotisme à couper le souffle, elle se montre également mortelle, ne faisant preuve d’aucune pitié envers les aventuriers les plus naïfs.

• Un jeu situé dans une partie de la forêt amazonienne

• Une faune et une flore d’une richesse abondante (mammifères, reptiles, oiseaux et insectes)

• Découvrez des interactions animalières naturelles et des comportements simulés

• Un environnement en transformation constante grâce à un système de météo dynamique

MÉCANIQUES UNIQUES

La survie dans des conditions aussi extrêmes nécessite de la volonté. Sans elle, vous serez condamné à la folie et à la mort. Dans Green Hell, votre bonne santé physique et mentale sont étroitement liées. Le mode d’Examen corporel permet au joueur de s’ausculter afin de soigner ses blessures. Ce mode vous permet également de retirer toutes sortes de parasites ayant choisi d’élire domicile dans votre corps.

Les paramètres psychophysiques du joueur comprennent :

• La condition psychologique

• La condition physique

POINTS FORTS UNIQUES

• L’environnement : la forêt amazonienne, magnifique et mortelle à la fois

• Le mode d’Examen corporel

• La faune et flore abondante, autant de dangers guettant le joueur

• L’environnement et la situation auront un effet sur la psychologie du joueur

• Votre impact sur l’environnement modifiera l’écosystème

• Une histoire passionnante

• Un environnement en transformation constante

Pecaminosa sortira début 2021 sur Nintendo Switch via l’eShop.

Frayez-vous un chemin dans les rues de Hong Kong dans un jeu de tir en vue du dessus au rythme effréné. Inspiré par les grands classiques du film d’action, The Hong Kong Massacre vous place au centre d’une histoire de vengeance brutale, remplie de fusillades violentes et spectaculaires, le tout dans un monde à la réalité étonnante. The Hong Kong Massacre est annoncé sur Nintendo Switch.

Incarnez un ancien inspecteur de police déterminé à venger la mort de son partenaire. Grâce à un mélange de mouvements d’esquive, de plongée et de ralenti allié à une puissance de feu brutale, évoluez au cœur de l’empire du crime. Plongez à travers des fenêtres et mettez-vous à couvert. Tous les tirs sont mortels : restez conscient de votre environnement pour l’exploiter au mieux. Au cœur de l’action, lorsque les balles pleuvent, vous pouvez ralentir le temps et planifier votre prochaine action. Pour survivre, vous devrez éviter les balles tout en éliminant vos ennemis. Votre capacité à ralentir le temps est cependant limitée : planifiez rapidement, projetez-vous et tuez vos adversaires sans y laisser votre vie. Chaque niveau présente son lot de défis. Vous pourrez ainsi débloquer de nouvelles armes à mesure de votre progression et échanger des coups de feu dans des restaurants ou sur les toits dans une ville effrayante et rongée par la criminalité.

BEAUTIFUL DESOLATION est un jeu en 2 D isométrique dont l’action se déroule dans un lointain futur. Partez à la découverte de paysages post-apocalyptiques, résolvez des puzzles, nouez des alliances, affrontez des ennemis redoutables… Le jeu arrive aussi sur Nintendo Switch via l’eShop.

Dans un lointain futur dominé par des technologies hyper-sophistiquées qui inspirent la crainte autant que la vénération, Marc, un humain d’une autre époque, part à la recherche de Don, son frère disparu. Vous évoluez dans un environnement où retentit l’écho d’un passé fait de désolation, et où se laisse entrevoir un futur sombre qui sera déterminé par vos actions. Préparez-vous à faire des choix difficiles dont ce monde subira les conséquences longtemps après que vous l’ayez quitté. Tandis que vous enchaînez les découvertes et parcourez ce monde spectaculaire inspiré des paysages africains, ses habitants vous apportent leur aide ou tentent de s’opposer à vos actions. Vous devrez négocier des droits de passage auprès des chefs, des shamans et des guerriers locaux et affronter des essaims de nanorobots, des scorpions gigantesques et des robots équipés de roquettes. Avec son alternance de villages animés, de cités en ruines, de forêts pétrifiées et de fonds océaniques devenus arides, ce nouveau monde étrange renferme une multitude de terres à explorer dont le rendu superbe est porté par le graphisme isométrique en 2 D. La bande-son somptueuse est l’œuvre du compositeur Mick Gordon, qui s’est rendu célèbre pour son travail sur Wolfenstein®, DOOM®, Prey®, Killer Instinct® et Need for Speed®.

The Ramen Sensei sort la semaine prochaine, jeudi, sur Nintendo Switch.

Captain Sabertooth and the Magic Diamond sortira cet hiver sur la console hybride.

Skapp sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Shoot 1UP DX sortira le 15 octobre sur Nintendo Switch.

Et on termine avec les nouvelles annonces de Hamster pour la série de jeux Arcade Archives sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch.

Arabian

Ben Bero Beh

Cosmo Police Galivan

The Fairyland Story

Gradius III

Green Beret (Rush’n Attack)

Guzzler

Kuri Kinton

Liquid Kids

Nova 2001

Pettan Pyuu

Rabio Lepus

Rod Land

Soccer

VS. Tennis