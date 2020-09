La version Nintendo Switch de Descenders rattrapera le peloton PS4 le 6 novembre 2020

Saint-Ouen, France – 30 septembre 2020 : Just For Games, Sold Out et Rage Squid sont heureux d’annoncer que Descenders, le jeu de VTT dans lequel on dévale des pans entiers de montagne générés de façon procédurale, va reprendre la course sur Nintendo Switch, et rattrapera le peloton de course en magasin dès le 6 novembre 2020. Just for Games est le distributeur officiel de la version physique du jeu sur le territoire français.

A propos de Descenders :

Descenders est un jeu de descente VTT extrême avec génération procédurale du terrain, où les erreurs ont de réelles conséquences. Allez-vous mener votre équipe à la victoire pour devenir le prochain Descender de légende ?

Choisissez une équipe, Devenez une Légende!

Dans Descenders, votre équipe a une importance primordiale. Choisissez la vôtre – Ennemy, Arboreal ou Kinetic – et liez votre sort à celui de vos partenaires ! Enfourchez votre vélo et montrez-vous à la hauteur ! Allez-vous rejoindre les acrobates casse-cou de l’équipe Enemy, les maîtres du hors-piste de l’équipe Arboreal ou les dingues de vitesse de l’équipe Kinetic ?

Caractéristiques :

Mondes générés de façon procédurale : Les sauts et pentes changent à chaque partie.

Les sauts et pentes changent à chaque partie. Contrôles libres : Contrôlez avec précision chaque mouvement de votre cycliste grâce au moteur physique conçu pour des whips et scrubs fluides.

Contrôlez avec précision chaque mouvement de votre cycliste grâce au moteur physique conçu pour des whips et scrubs fluides. Risque et récompense : Foncez pour un gros score et des combos de ouf – mais tombez trop souvent et vous perdrez tout !

Foncez pour un gros score et des combos de ouf – mais tombez trop souvent et vous perdrez tout ! Dominez les classements : Un système de réputation en ligne pour mettre en valeur vos exploits ainsi que gagner de nouveaux vélos et équipements.

Un système de réputation en ligne pour mettre en valeur vos exploits ainsi que gagner de nouveaux vélos et équipements. Bande originale sous licence : Nous nous sommes associés au label drum & bass Liquicity pour vous apporter la bande son idéale pour dévaler la montagne.

Nous nous sommes associés au label drum & bass Liquicity pour vous apporter la bande son idéale pour dévaler la montagne. Devenez le prochain Descender : Pourrez-vous survivre pendant une session complète, et devenir un Descender de Légende ?

Descenders est déjà disponible sur PlayStation 4 et sortira ensuite sur Nintendo Switch, le 6 novembre 2020.