Ori And the Blind Forest, et Ori And The Will Of The Wisps enchanteront les rayons le 8 décembre !

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France, – 30 septembre 2020 : Just For Games, en association avec Skybound Games, iam8bit, Xbox Game Studios et Moon Studios annoncent aujourd’hui l’arrivée en version physique de deux éditions physiques pour les jeux de plateformes oniriques Ori And The Blind Forest – Definitive Edition et sa suite directe Ori And The Will Of The Wisps.

Just For Games distribuera en France les versions physiques de ces deux titres, prévus tous deux au 8 décembre 2020 sur Nintendo Switch.

Les versions physiques incluront toutes les deux la bande-son du jeu en version digitale ainsi que 6 cartes illustrées propres à chacun des jeux.

Découvrez le trailer français spécifique aux versions physiques et leur contenu sur la chaîne Youtube de Just For Games :

“Nous sommes très heureux de travailler avec Moon Studios et Xbox Game Studios pour proposer aux fans encore plus de contenu autour d’une licence adorée de tous” Jon Gibson et Amanda White, cofondateurs d’iam8bit. “Ori And The Blind Forest et Ori And The Will Of The Wisps sont tous les deux des jeux chargés d’émotions, et nous ne pourrions pas être plus heureux que de rendre un hommage à ces beaux moments au travers de splendides éditions physiques.”

Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps fonctionneront tous les deux à 60 fps sur Nintendo Switch, permettant ainsi aux nouveaux joueurs et aux fans de longue date d’apprécier le jeu dans les meilleures conditions possibles, et même en version portable sur la Nintendo Switch !

Chacune des versions contient :

Le jeu

6 cartes illustrées

Un code de téléchargement pour la bande-son du jeu.

A propos de Ori And The Blind Forest – Definitive Edition :

La série Ori est une franchise tant aimée depuis toujours de jeu de plateforme : admirable, techniquement impressionnant et avec un gameplay incroyablement mis au point.

Recevant à la fois les éloges de la critique et des fans, Ori and the Blind Forest est désormais disponible en physique sur Nintendo Switch. Un must-have pour tous les fans de jeu de plateforme !

La forêt de Nibel est en train de mourir. Après qu’une puissante tempête a déclenché une série d’événements dévastateurs, Ori doit trouver du courage et affronter un sombre ennemi pour sauver la forêt de Nibel.

Ori and the Blind Forest raconte l’histoire d’un jeune orphelin destiné à l’héroïsme, à travers un jeu d’action plateforme visuellement éblouissant conçu par Moon Studios.

Avec des graphismes peints à la main, des performances de personnages méticuleusement animés et une partition entièrement orchestrée, Ori and the Blind Forest explore une histoire profondément émouvante sur l’amour et le sacrifice et l’espoir que cela existe dans chacun de nous.