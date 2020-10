Remothered: Broken Porcelain présente une bande-annonce récapitulative de son scénario

Un récapitulatif captivant avec l’introduction des personnages principaux pour les nouveaux venus

Walnut Creek, Californie – Vendredi 2 octobre 2020 – L’éditeur de jeux indépendants Modus Games, le studio de direction Darril Arts et le studio de développement Stormind Games ont mis en ligne une bande-annonce récapitulative qui permet aux fans de jeux d’horreur de se mettre à la page vis-à-vis des mystères passionnants qui ont mené aux événements de Remothered: Broken Porcelain, la suite du survival horror qui sera disponible sur console et PC le 13 octobre.

Le résumé raconte la disparition d’une jeune fille nommée Celeste et les événements survenus dans Remothered: Tormented Fathers, offrant un aperçu de la quête de réponses de Rosemary Reed et des vérités troublantes découvertes. La vidéo définit ensuite le cadre pour Remothered: Broken Porcelain, qui suit l’histoire de Jennifer, une jeune marginale, et son arrivée dans l’étrange auberge Ashmann. On y voit également le retour de Rosemary et de son enquête vis-à-vis de Celeste.

Découvrez une histoire de tromperie, de sombres secrets et d’horreurs inimaginables en regardant la vidéo complète ici :

Remothered: Broken Porcelain sert à la fois de préquelle et de suite à son prédécesseur. Il perfectionne l’atmosphère tendue et les énigmes scénaristiques du jeu, tout en proposant aux joueurs de nouvelles façons de repousser des ennemis troublants. Les menaces surnaturelles de l’auberge Ashmann peuvent transformer des alliés en ennemis, donc les joueurs doivent rester en alerte lorsqu’ils aident Jennifer et Rosemary à trouver réponse à leurs questions.

Remothered: Broken Porcelain fera frémir les fans de jeux d’horreur à partir du 13 octobre sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.