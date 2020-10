7 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence cette semaine avec le retour d’un jeu Gamecube qu’on avait presque oublié, Neighbours back From Hell et sa suite (uniquement sur Pc), Neighbours from Hell 2: On Vacation.

On sait désormais que les deux jeux vont revenir sur Nintendo Switch en version HD le 8 octobre pour $14.99.

Un héros astucieux et sympathique qui asticote son abominable voisin en lui jouant quelques tours : les disputes de voisinage n’ont jamais été aussi amusantes ! Cette aventure, pleine d’humour et réalisée dans le plus pur style BD, mélange énigmes et pièges les plus dingues pour la plus grande joie de tous…

Résumé Un voisin d’enfer 1

Votre mission est de mettre au point différents pièges autour de la maison de votre voisin sans vous faire remarquer. Ces opérations sont suivies par les caméras d’un show TV et doivent vous permettre de faire monter l’audimat afin de remporter différents prix. Mais attention aux autres habitants et à leurs chiens de garde.

Résume Un voisin d’enfer 2 : En vacances

Incarnez une nouvelle fois Woody et faites le maximum pour faire grimper l’audimat. Après l’avoir ennuyé chez lui, vous devez maintenant lui rendre la vie impossible alors qu’il est parti pour des vacances en famille.

Tacticool Champs sortira lui le 8 octobre prochain pour 9.99€.

Angry Video Game Nerd I & II Deluxe sur Nintendo Switch sortira le 30 octobre.

Along the Edge est un jeu narratif dans lequel vos choix font évoluer la personnalité et l’apparence du personnage principal. Le jeu sortira le 15 octobre prochain pour $16.99 / €16.99 / £14.99.

Daphné est dans une impasse. Insatisfaite de sa vie personnelle et professionnelle, lorsqu’elle hérite d’une vieille maison de famille au fin fond de la campagne, elle saute sur l’occasion de tourner la page. Décidera-t-elle d’embrasser son héritage ou s’accrochera-t-elle à son ancienne vision du monde ?

Seers Isle est un jeu narratif se déroulant dans un univers fantastique, dans lequel vos choix impactent la destinée d’un groupe de personnages. Le jeu sortira le 15 octobre prochain pour $16.99 / €16.99 / £14.99.

“Cette île… C’était ma prison.

Pendant une éternité, j’ai erré sur la lande, prise au piège…

… Et puis, ils sont arrivés.”

Un groupe d’apprentis chaman accoste sur le rivage d’une île sacrée pour y être initiés à la magie.

Alors qu’ils traversent les étendues sauvages à la recherche des “Seers”, leurs esprits-guides, ils se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls.

Qui est cette femme étrange avec des bois de cerf qui vient envahir leurs rêves ?