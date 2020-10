La taille sur l’eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Remothered, Bakugan, Ghost of a Tale, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Toujours bon à savoir, pour avoir des cartes eShop en promotions, n’hésitez pas à aller chez notre partenaire eneba.

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

WarriOrb – 6.5GB

Horace – 5.6GB

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues – 4.4GB

Remothered: Broken Porcelain – 3.2GB

Bakugan: Champions of Vestroia – 3.1GB

Neighbours back From Hell – 2.5GB

This is the Zodiac Speaking – 2.5GB

LUNA The Shadow Dust – 2.0GB

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay – 2.0GB

Tacticool Champs – 1.9GB

Filament – 1.7GB

Cook, Serve, Delicious! 3?! – 1.5GB

Agatha Christie – The ABC Murders – 1.5GB

The Bluecoats North & South – 1.5GB

Seers Isle – 1.4GB

Ghost of a Tale – 1.2GB

Torn Tales: Rebound Edition – 1.1GB

Dustoff Z – 821MB

My Universe – Fashion Boutique – 798MB

Along the Edge – 763MB

Alpaca Ball: Allstars – 734MB

Space Crew – 733MB

Mad Rat Dead – 708MB

Dungreed – 618MB

9th Dawn III – 566MB

Reflection of Mine – 431MB

Flipon – 306MB

Burst Shooter – 282MB

Batbarian: Testament of the Primordials – 277MB

CrossKrush – 255MB

The Legend of Ninja – 214MB

The Ramen Sensei – 198MB

From Orbit – 184MB

Shoot 1UP DX – 153MB

Shmubedi Boo – 142MB

Skatemasta Tcheco – 83MB

Bullet Beat – 77MB

Tiki Brawl – 69MB

Space Grunts – 68MB

Castle of no Escape – 44MB

Nullum – 38MB