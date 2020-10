Ventes Royaume-Uni: Nintendo domine les débat de septembre

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Selon GfK Entertainment, plus de 1,07 million de jeux physiques ont été vendus au Royaume-Uni en septembre. Le jeu phare du mois a été Super Mario All-Stars sur Nintendo Switch, qui s’est vendu plus que Marvel’s Avengers. Super Mario All-Stars est le deuxième jeu de plateforme Mario le plus vendu de l’histoire de la série, juste derrière Super Mario Odyssey en 2017.

Nintendo a dominé tout le mois. 32,3 % de tous les jeux physiques vendus au Royaume-Uni en septembre étaient des titres publiés par Nintendo, tandis que 41,7 % étaient pour la console Nintendo Switch. Et la Nintendo Switch a été la console la plus vendue. Au total, 146 000 consoles ont été vendues en septembre au Royaume-Uni, toujours selon GfK. Cela signifie que, jusqu’à présent cette année, 1,3 million de consoles de jeux ont été vendues au Royaume-Uni. C’est une augmentation de 34,2 % par rapport à la même période en 2019. La Xbox One, la PS4 et la Nintendo Switch connaissent tous une croissance depuis le début de l’année, les ventes de Switch en particulier ayant augmenté de 90 % par rapport à la même période en 2019. C’est de bon augure pour la période de Noël, avec les lancements de la PS5 et des séries S et X de la Xbox.

Les ventes unitaires de septembre 2020 sont en baisse de 35,6 % par rapport à septembre 2019 pour les ventes physiques. Il y a une très bonne raison à cela, et c’est que FIFA 20 a été lancé en septembre 2019, alors que FIFA 21 sortira en octobre cette année. L’absence de la FIFA explique la baisse des ventes à l’unité.Les recettes des jeux en boîte ont fortement chuté, de 45% par rapport à l’année précédente. Cela est probablement dû au nombre de nouvelles sorties plus importantes et plus coûteuses en septembre 2019, qui comprenaient Borderland 3, The Legend of Zelda : Link’s Awakening, Gears 5 et le FIFA mentionné ci-dessus.