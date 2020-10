Plus d’informations pour Steve et Alex de Minecraft dans Super Smash Bros. Ultimate

Les héros emblématiques de Minecraft sont le deuxième combattant additionnel du Fighters Pass Vol. 2

5 octobre 2020 – Le 14 octobre, le phénomène mondial Minecraft envoie deux de ses représentants rectangulaires grossir les rangs des combattants jouables dans Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch. Steve/Alex est le septième combattant additionnel ajouté au jeu, et représente le deuxième set de combattant du Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate. Ils sont accompagnés d’un nouveau stage et de sept pistes musicales issues de la série Minecraft.

Masahiro Sakurai, le directeur de Super Smash Bros., a mené une présentation dans laquelle il a expliqué en détail le fonctionnement de ces combattants dont les attaques au style unique sont basées sur l’extraction de matières premières des stages, la fabrication d’outils et la création de blocs.

En sélectionnant ce nouveau combattant, il est possible d’incarner au choix Steve ou Alex, chacun disponible dans trois costumes différents, mais aussi un zombie ou l’Enderman de Minecraft. Bien qu’ils aient des apparences différentes, tous ces personnages disposent des mêmes mouvements et des mêmes attaques :

Les bases : tout comme dans Minecraft, les joueurs peuvent maintenir le bouton d’attaque, donner des coups d’épée, de hache ou de pioche tout en se déplaçant. Ces attaques sont de courte portée mais leurs mouvements sont amples. Les outils peuvent aussi servir à des activités nouvelles dans la franchise Super Smash Bros. : l’extraction, la fabrication d’outils et la création de blocs.

Extraction : pendant les combats, Steve et Alex peuvent creuser le sol ou les murs du stage pour extraire des matières premières qui sont : de la terre, du bois, de la pierre, du fer, de l’or et du diamant qui varient selon la surface dans laquelle Steve et Alex creusent. S’attaquer aux arbres de Jungle Kongo permettra par exemple surtout de récolter du bois, alors que Corneria donnera en majorité du fer.

Fabrication : Steve et Alex peuvent fabriquer des outils avec les matières premières qu’ils récoltent. Ces outils ayant une durabilité limitée et finissant par se briser, la fabrication de nouveaux objets est donc primordiale pour conserver un avantage en combat. En vous tenant devant un établi, vous pouvez utiliser vos matières premières pour fabriquer de nouveaux outils ; plus les matières premières sont rares, plus les outils fabriqués seront puissants.

Création de blocs : Steve et Alex ont aussi la possibilité de créer des blocs qui apparaîtront sur le stage et qui peuvent être empilés ou disposés de manière stratégique pour assurer votre défense. Tout comme la fabrication, la création de blocs nécessite des matières premières, ce qui oblige à en extraire continuellement pour ne pas se retrouver à court.

Smash final : le Smash final explosif de Steve et Alex s’appelle la Maison des explosions. Réalisé après avoir brisé une balle Smash, il fait apparaître un piston géant qui expédie un adversaire dans la Maison des explosions. À l’intérieur, Les emblématiques Creepers de Minecraft déclenchent une explosion qui inflige des dégâts considérables.

Monde Minecraft : le stage inclus dans ce set de combattant du Fighters Pass Vol. 2 est le Monde Minecraft. Il renferme six zones différentes inspirées par le jeu Minecraft original. Les zones destructibles changent de manière aléatoire pour chaque combat. Ces stages sont soumis à un cycle jour-nuit qui voit par exemple l’apparition de zombies et de squelettes une fois la nuit tombée, qui viennent en arrière-plan terroriser les joueurs.

Pistes musicales : la bande originale de Minecraft a pour but de calmer et relaxer afin de favoriser la créativité et la construction. Par conséquent, les nouvelles musiques sélectionnées pour Super Smash Bros. Ultimate sont issues de jeux orientés action de la franchise Minecraft, comme Minecraft Earth et Minecraft Dungeons.

L’ensemble de ce contenu sera disponible pour les joueurs ayant acheté le Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate, ou le set de combattant 7 vendu séparément pour 5,99 € sur le Nintendo eShop*. En achetant le Fighters Pass Vol. 2 pour 29,99 € sur le Nintendo eShop*, les joueurs auront accès à Steve et Alex, ainsi qu’à Min Min d’ARMS, la combattante sortie précédemment, et à quatre autres sets de combattant encore à paraître. Chaque set de combattant inclut un combattant, un stage et plusieurs pistes musicales.

Trois nouveaux amiibo sont également en production : Banjo & Kazooie, Byleth et Terry Bogard, tous trois prévus pour 2021. Le Fighters Pass pour Super Smash Bros. Ultimate est également disponible à l’achat au prix de 24,99 € sur le Nintendo eShop*. Il donne accès aux cinq premiers sets de combattant ajoutés au jeu. Les cinq combattants, Joker, le héros, Banjo & Kazooie, Terry Bogard et Byleth, sont à présent tous disponibles. Chacun de ces sets est également disponible au prix individuel de 5,99 € sur le Nintendo eShop*.

La vidéo comportait d’autres informations relatives à Super Smash Bros. Ultimate dont l’annonce de nouveaux costumes pour combattant Mii et de nouveaux amiibo. Les costumes pour combattant Mii sont inspirés de Bomberman, du Creeper, du cochon, de l’armure en diamant, de Gilgamesh et de Travis Touchdown et seront disponibles le 14 octobre.

